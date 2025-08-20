W Hotels inaugura en Punta Cana su primer resort todo incluido solo para adultos en el mundo

W Hotels, parte del portafolio de más de 30 marcas hoteleras de Marriott Bonvoy, anunció oficialmente la apertura de W Punta Cana, Adult All-Inclusive, un proyecto desarrollado en conjunto con Grupo Puntacana y MAC Hotels.

La nueva propiedad marca un hito en la historia de la compañía al convertirse en el primer resort todo incluido exclusivo para adultos de la marca a nivel mundial.

Ubicado en una de las zonas turísticas más vibrantes del Caribe, W Punta Cana redefine el concepto de hospitalidad de lujo con un enfoque innovador que fusiona diseño, gastronomía, música y experiencias inmersivas.

“Con W Punta Cana damos un salto audaz hacia el modelo todo incluido, manteniendo intacta la esencia dinámica y el espíritu conectado que caracterizan a la marca. Esto no es solo un resort: es una reinvención completa del concepto, con gastronomía de primer nivel y vivencias exclusivas para adultos”, señaló George Fleck, vicepresidente senior y líder de marca de W Hotels.

Por su parte, Brian King, presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, destacó: “W Punta Cana encarna lo que define a W Hotels: un diseño innovador, experiencias sorprendentes y una nueva forma de viajar. Este resort no sigue tendencias, las crea”.

Un resort diseñado para sorprender

La propiedad cuenta con 340 habitaciones y suites, todas con un mínimo de 65 m², bañera y camas king-size. Cuarenta y seis de ellas ofrecen piscinas exclusivas tipo swim-up, algunas con piscinas privadas de gran amplitud.

El diseño, a cargo del estudio español Zanobia Arquitectura, combina modernidad con elementos autóctonos inspirados en la riqueza cultural y natural de República Dominicana, integrando materiales locales, referencias al larimar —piedra nacional— y detalles inspirados en la fauna caribeña.

Gastronomía, música y bienestar

El resort ofrece 12 restaurantes, bares y salones, entre ellos Trade Market, con su innovador concepto de mercado gastronómico, Scena, de cocina caribeña contemporánea, y Noodle Bar, especializado en comida panasiática. La propuesta de coctelería, con bares como Taproom, Living Room Bar y el exclusivo 33 1/3 Speakeasy, resalta la creatividad y el uso de ingredientes locales.

El entretenimiento corre a cargo de Sinego, director musical de la marca en la región, y del colectivo dominicano Chinese Laundry, con una oferta que incluye fiestas silenciosas frente al mar, baños de sonido con DJ y sesiones nocturnas de vinilos.

La propuesta de bienestar se centra en el AWAY Spa, con 10 salas de tratamiento, sauna, baño de vapor, piscina interior y rituales inspirados en tradiciones curativas locales. El resort también cuenta con un gimnasio FIT abierto las 24 horas y actividades al aire libre como yoga al amanecer.

Un destino para experiencias únicas

Con 1,300 m² de espacios para eventos y reuniones, W Punta Cana se posiciona además como un centro para la colaboración creativa y la celebración de encuentros sociales o corporativos.

“Este es un lugar pensado para las mentes curiosas y los espíritus creativos. Cada rincón invita a explorar y conectarse con la República Dominicana de una manera sofisticada e inesperada”, afirmó Omar Rivera, gerente general del resort.

Expansión en el segmento all-inclusive

La apertura de W Punta Cana refuerza la estrategia de expansión de la marca hacia el segmento de lujo todo incluido. Marriott International adelantó que este modelo continuará creciendo con dos próximos desarrollos en Corasol Playa del Carmen (2028) y Costa Mujeres (2029).

Con esta inauguración, W Hotels consolida su apuesta por experiencias auténticas y disruptivas, reafirmando su posición como pionera en la reinvención del turismo de lujo en el Caribe.