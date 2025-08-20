Investigadores descubren la fuente de la juventud del sistema inmunitario

Santo Domingo. – El sistema inmunitario está diseñado para proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades, pero con el paso de los años suele volverse menos eficiente. Sin embargo, investigadores de Mayo Clinic han identificado que algunas personas mayores mantienen lo que denominan “juventud inmunitaria”, un término acuñado por el equipo para describir un sistema inmunitario con características de juventud en adultos mayores de 60 años.

“Estamos estudiando por qué algunas personas poseen una especie de fuente de juventud en su sistema inmunitario. Queremos aprender de ellas”, explicó Cornelia Weyand, M.D., Ph.D., reumatóloga y científica clínica de Mayo Clinic, autora principal de un artículo de perspectiva publicado en Nature Aging.

Juventud inmunitaria y células T de tipo madre

El equipo de la Dra. Weyand descubrió esta “fuente celular de juventud” en más de 100 pacientes mayores tratados en Mayo Clinic por arteritis de células gigantes, una enfermedad autoinmune que afecta a las arterias, incluida la aorta.

En el tejido enfermo, los investigadores hallaron células T de tipo madre, células inmunitarias que normalmente se regeneran y contribuyen a la curación y el crecimiento. En este caso, sin embargo, estaban favoreciendo la propagación de la enfermedad. Previamente, el mismo grupo ya había identificado células madre autoinmunes en humanos.

“Observamos que estos pacientes tienen sistemas inmunitarios muy jóvenes a pesar de tener entre 60 y 70 años. Pero el precio que pagan por ello es la autoinmunidad”, subrayó la Dra. Weyand.

La autoinmunidad se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error tejidos y órganos sanos. Además, el estudio reveló que en estos pacientes los inhibidores de puntos de control inmunitario, encargados de regular la respuesta inmunitaria, no estaban funcionando de manera adecuada.

El valor del envejecimiento inmunitario

“Contrario a lo que podría pensarse, existen beneficios en que el sistema inmunitario envejezca al mismo tiempo que el cuerpo”, señaló Jörg Goronzy, M.D., Ph.D., investigador de Mayo Clinic especializado en envejecimiento y coautor principal del estudio.

“Debemos considerar el costo de mantener la juventud inmunitaria, ya que ese costo puede manifestarse en forma de una enfermedad autoinmune”, agregó.

De acuerdo con los investigadores, el envejecimiento inmunitario actúa como un mecanismo de adaptación sofisticado que ayuda a prevenir la autoinmunidad.

Hacia nuevas herramientas de predicción

Actualmente, el equipo de Mayo Clinic trabaja en el desarrollo de pruebas diagnósticas capaces de identificar tanto en pacientes como en personas sanas un número elevado de células madre inmunitarias, lo que podría indicar predisposición a enfermedades autoinmunes en etapas posteriores de la vida.

Este esfuerzo se enmarca dentro de la iniciativa Precure, un programa de investigación de Mayo Clinic centrado en diseñar herramientas que permitan a los médicos predecir e interceptar procesos biológicos antes de que evolucionen hacia enfermedades o progresen a condiciones complejas y difíciles de tratar.