CEDIMAT realiza brunch inaugural de su Clínica Cardiovascular de la Mujer

Con el firme propósito de transformar la atención médica de la mujer y cerrar la brecha de género en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) realizaron un brunch inaugural de su Clínica Cardiovascular de la Mujer, un centro pionero dedicado exclusivamente a la salud cardíaca femenina.

Este nuevo servicio especializado responde a la necesidad de abordar el sesgo histórico que ha afectado a las mujeres en el ámbito de la salud. Liderado por las doctoras Pamela Piña y Jenniffer Mateo, el equipo médico ofrecerá un enfoque integral y personalizado, centrado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares en mujeres mayores de 18 años.

Un servicio premium pensado para la mujer

La clínica se distingue por ofrecer un modelo de atención premium, donde todas las evaluaciones necesarias se realizan en un solo día, optimizando el tiempo de las pacientes. Además, promueve un enfoque de mujer a mujer, fomentando un ambiente de confianza y comprensión.

Abordando la brecha de género en la salud cardíaca

CEDIMAT reconoce que los síntomas y la progresión de las enfermedades cardíacas pueden manifestarse de manera distinta en las mujeres. Por ello, la clínica también se apoya en el cuidado ginecológico como fuente clave de diagnóstico y referimiento, fortaleciendo la detección temprana y el tratamiento oportuno.

Entre las condiciones médicas que se atenderán se incluyen: hipertensión posparto, enfermedad microvascular, cardiomiopatía por estrés, enfermedad coronaria, hipertensión, arritmias, entre otras.

Tecnología avanzada y equipo multidisciplinario

La clínica contará con acceso a especialidades como electrofisiología, hemodinamia, endocrinología, ginecología, nutrición y psicología. Los estudios rutinarios incluirán laboratorios, electrocardiogramas y ecocardiogramas, garantizando una evaluación completa y precisa.

Brunch inaugural y conferencia especializada

Durante el acto inaugural, se llevó a cabo la conferencia “Corazón de mujer: riesgos ocultos y prevención inteligente”, a cargo de la doctora Jenniffer Mateo, quien destacó los desafíos únicos que enfrentan las mujeres en el ámbito cardiovascular; asimismo la doctora Pamela Piña, explicó los beneficios demostrados de una Clínica Cardiovascular de la Mujer.