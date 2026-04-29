Fuerza del Pueblo denuncia irregularidades en empalme circunvalación Moca

Moca, Espaillat.-El partido Fuerza del Pueblo (FP), denunció este martes una serie de anomalías en el empalme vial de la circunvalación Moca, que une el Cruce de Estancia Nueva con el Cruce de Chero, advirtiendo que la obra ha experimentado modificaciones importantes en su diseño inicial, lo cual ha suscitado inquietud entre las comunidades y ha transformado un proyecto esperado en un foco de conflicto social.

La denuncia fue presentada en rueda de prensa por Mariano Germán, titular de la Secretaría de Obras Públicas de la organización en la provincia Espaillat, quien sostuvo que las modificaciones realizadas han implicado el cierre de accesos históricos y una reconfiguración vial que, según afirmó, no responde a las necesidades reales de los comunitarios.

De acuerdo con el documento leído durante el encuentro con los medios, estas variaciones han provocado el rechazo de residentes de zonas como Juan López, Villa Trina y otras comunidades aledañas, quienes han manifestado su inconformidad con la forma en que se ejecuta la obra.

En el aspecto financiero, la organización política advirtió sobre un incremento significativo en el costo del proyecto, el cual habría pasado de un presupuesto inicial cercano a los 800 millones de pesos a superar los 3 mil millones, triplicando su valor original. Según indicaron, hasta la fecha no se ha ofrecido una explicación pública detallada que justifique dicho aumento.

Ante esta situación, la Fuerza del Pueblo exigió transparencia total en el proceso, incluyendo la publicación de los planos originales y las modificaciones realizadas, así como los presupuestos actualizados del proyecto.

Asimismo, solicitó la realización de una auditoría técnica y financiera que permita esclarecer el manejo de los recursos y garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.

La organización también hizo un llamado a las autoridades competentes para que revisen el diseño de la obra, escuchen a las comunidades afectadas y procuren una solución vial que responda verdaderamente a las necesidades del municipio de Moca.

En la rueda de prensa estuvieron presentes los principales líderes políticos, organismos y estructuras zonales y distritales de la Fuerza del Pueblo en la provincia Espaillat, quienes respaldaron la posición institucional y reiteraron su compromiso con la defensa de los intereses de las comunidades.

Por Luis Ramón López