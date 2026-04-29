Autoridades investigan accidente de avioneta en Dajabón que dejó dos heridos

Santo Domingo.– La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) informan que se encuentran investigando el caso aéreo ocurrido este miércoles en la provincia de Dajabón.

La aeronave involucrada, matrícula N577TU, se disponía a despegar desde el aeródromo de Dajabón, cuando se registró la situación que dio lugar a la activación de los protocolos de seguridad operacional.

Técnicos de la CIAA y el IDAC se trasladaron de inmediato al lugar para realizar las evaluaciones correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos en materia de investigación de casos de aviación civil.

Ambas instituciones reiteran su compromiso con la seguridad operacional, al tiempo que informan que oportunamente se ofrecerán más detalles una vez concluyan las indagatorias y se determinen las causas del hecho.

En el accidente ocurrido este miércoles, el piloto y copiloto de la aeronave resultaron heridos y fueron llevados a un centro de salud.