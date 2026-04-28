Fiduciaria La Nacional amplía su capital social con emisión de 73,500 acciones

Durante el 2025, se reflejó que los activos de Fiduciaria La Nacional alcanzaron un total de RD$254 millones, lo que representa una variación de 75.6% en comparación con el 2024

Santo Domingo, RD. – Al celebrar su Asamblea General de Accionistas, Fiduciaria La Nacional anunció el aumento de su capital social autorizado mediante la emisión de 73,500 acciones, suscritas y pagadas por su principal accionista, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos.

En el acto, la entidad presentó su informe de gestión y estados financieros auditados correspondientes a 2025, año en el que sus activos alcanzaron RD$254 millones, un crecimiento de 75.6% respecto a 2024.

Rafael Dickson Morales, presidente del Consejo de Administración, destacó el fortalecimiento del gobierno corporativo con la ampliación del consejo a siete miembros, alineado con las mejores prácticas del sector y orientado a una toma de decisiones más estratégica e independiente.

En tanto que, César Páez, vicepresidente del consejo, indicó que en 2025 la fiduciaria alcanzó una participación de mercado del 18% y se posicionó como la segunda con mayor número de registros, impulsada por la expansión de sus operaciones.

Asimismo, los activos administrados crecieron 57.46% en comparación con 2024, como resultado de nuevos negocios y la valorización de la cartera existente.

En el transcurso del año 2025 la entidad obtuvo la calificación de riesgo ASF emitida por Feller Rate, lo que reafirma la solidez de su estructura operativa, su capacidad técnica y su compromiso con estándares prudenciales acordes con el desarrollo del sector fiduciario en la República Dominicana.

Por otro lado, en el ámbito operativo y tecnológico la institución realizó la actualización del Core Fiduciario, una iniciativa orientada a optimizar la eficiencia operativa, así como a reforzar los controles internos y robustecer la gestión integral de riesgos.

Sobre la fiduciaria

Fiduciaria La Nacional es una sociedad filial de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, que opera de forma autónoma e independiente, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y de la Superintedencia del Mercado de Valores.

Su oferta abarca diversos sectores de la economía nacional, mediante fideicomisos de administración de bienes y recursos, desarrollo inmobiliario, garantía y fuente de pago, así como fideicomisos de oferta pública y titularización de cartera hipotecaria, entre otros productos fiduciarios.