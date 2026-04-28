“Soledad” conecta con el público y posiciona a La Gigi como nueva fuerza del género

Miami, Florida.-La artista urbana dominicana La Gigi se encuentra en el centro de la conversación mediática tras el lanzamiento de su EP debut “Soledad”, un proyecto que no solo ha captado la atención de la industria, sino que también ha dominado titulares y tendencias en redes sociales.

Como parte de este impulso, La Gigi hizo una aparición explosiva en el popular reality El Desorden de Marko, donde irrumpió con fuerza para llevar su música directamente a la pantalla. Durante su participación, interpretó en vivo varios de los temas de “Soledad”, consolidando su presencia como una de las nuevas figuras más comentadas del género urbano.

Su llegada al programa generó un alto nivel de expectativa entre los seguidores y su comunidad, el Team Soledad, quienes impulsaron su aparición hasta convertirla en tendencia digital. Más que una participación televisiva, fue una declaración clara: La Gigi no solo busca visibilidad, sino posicionamiento real en la industria.

El EP “Soledad” está compuesto por siete temas: “Soledad”, “Cualto”, “Is Todo” (junto a Puyalo Pantera), “Hielo”, “Olvídame”, “Puesta” y “Tóxica” (en colaboración con Mapa Negro). El proyecto, presentado oficialmente en marzo de 2026 en Santo Domingo, mezcla sonidos urbanos con una narrativa personal que conecta con su audiencia.

“Soledad nace como un proyecto pensado para mi comunidad, el Team Soledad. Esto es el comienzo de algo grande, construido con visión y propósito”, comentó La Gigi

Bajo la dirección del empresario Juan Luis de Peña y su compañía Jey Lu Productions, y formando parte de Alofoke Media Group, La Gigi ha venido construyendo una trayectoria sólida. Entre sus logros destacan su participación en La Casa de Alofoke, su presencia en Premios Lo Nuestro, una gira por Nueva York y la inclusión de su tema “Siempre la más, nunca la menos” en la apertura de Premios Soberano.

Con “Soledad” dominando la conversación y su paso por El Desorden de Marko, La Gigi reafirma su posicionamiento como una artista en ascenso que está marcando su territorio en la música urbana dominicana.

El EP “Soledad” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.