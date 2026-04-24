Investigación de Infectología del Gautier segunda mejor valorada en ESCMID 2026

Santo Domingo. _ La Residencia Nacional de Infectología del Hospital Salvador B. Gautier brilló en el Congreso de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosa (ESCMID 2026) realizado en Munich, Alemania, donde presentó nueve trabajos de investigación científica, uno de los cuales fue el segundo mejor valorado a nivel mundial.

El trabajo de la residencia de Infectología del Gautier lleva por nombre “¿Quién produce sulfuro de hidrógeno y fermenta la glucosa? Una causa poco común de empiema en un paciente con miocardiopatía alcohólica”, y fue presentado por la doctora Katherine Rodríguez, médico residente de segundo año.

Las investigaciones fueron presentadas bajo el liderazgo de las doctoras Talía Flores, jefa del departamento de Infectología del Gautier y Claudia Blanco. “Quedó demostrada la calidad de la medicina dominicana”, dijeron.

“Nuestro trabajo de investigación fue seleccionado como el segundo mejor valorado de entre 9 mil trabajos presentados en el Congreso internacional ESCMID 2026, realizado del 17 al 21 de abril de este año en Munich, Alemania”, explicó la doctora Rodríguez.

Los expositores dominicanos en el congreso son, además de la doctora Rodríguez, los médicos residentes de Infectología Julio Cruz, segundo año y Daniela Sosa, de primer nivel, así como Ana Fernández, médico ayudante.

Los doctores Xiomara Rodríguez y Alexis Cuevas fueron colaboradores fundamentales en las investigaciones presentadas por Infectología del hospital Gautier en el Congreso ESCMID 2026, aunque no estuvieron presentes en la actividad internacional.

El director del Hospital Salvador B. Gautier, doctor Mingkingüeis Maarlem Castillo, manifestó profundo orgullo por el significativo logro alcanzado por la Residencia de Infectología, “que posiciona a nuestra institución entre referentes internacionales de alto nivel científico”.

Agregó que la selección de uno de sus trabajos, como el segundo mejor valorado en el Congreso ESCMID 2026, refleja la excelencia académica, el rigor investigativo y la calidad de la formación médica que promueve el hospital Gautier.

“Este resultado fortalece directamente nuestro servicio asistencial, al consolidar una práctica clínica basada en evidencias y reafirma nuestro compromiso con la excelencia, la investigación y la formación de profesionales de clase mundial”, sostuvo Maarlem Castillo.

Por su parte, el doctor Pascal Núñez, jefe del departamento de Enseñanza del Gautier, dijo sentirse orgulloso del desempeño internacional del departamento de Infectología, esperando que sigan presentando trabajos de este nivel y sean ejemplo para otros departamentos de ese centro de salud.