Procuradora instruye presentar cargos por asesinato contra motoristas mataron chofer camión de basura

Santo Domingo.- La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales presentar cargos preliminares por asesinato en contra de los perpetradores del crimen de Deivy Carlos Abreu Quezada, víctima de un grupo criminal que lo atacó y lo persiguió a bordo de motocicletas hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse.

El ataque y la persecución quedó captada en el video de una persona que va advirtiendo del conflicto y que ahora circula en las redes sociales.

“Lamentamos profundamente el asesinato”, escribió Reynoso en la red social X. Recordó que Abreu Quezada, quien se desempeñaba como conductor de un camión recolector de basura fue “víctima de un grupo asesino movido por una colisión de tránsito sin ningún herido, conforme a las investigaciones preliminares”.

“He instruido a los fiscales a que presenten cargos preliminares por asesinato en contra del grupo criminal que penetró hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse para salvar su vida”, dijo.

Sostuvo que “este caso refleja una realidad crítica que tiene décadas de arraigo en la población dominicana: más del 50% de los homicidios se relacionan con conflictos sociales”.

Deploró que conflictos que se pueden resolver mediante el diálogo terminen en asesinatos o tragedias humanas.

“Con alta frecuencia procesamos responsables de muertes y lesiones que actúan por diferencias que pueden resolverse en una simple conversación, pero que terminan en crímenes sangrientos”, manifestó.

“Es urgente reflexionar y actuar desde todos los sectores representativos de la sociedad. La violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos. Desde el Ministerio Público, haremos absolutamente todo lo posible para que esta turba asesina sea castigada conforme a la ley”, expresó la procuradora general.