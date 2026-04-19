RD será sede de la Asamblea General de WorldSkills Américas 2026 con INFOTEP como anfitrión

Santo Domingo. – La República Dominicana será sede de la Asamblea General de WorldSkills Américas 2026, un importante encuentro internacional que reunirá delegaciones de 25 países del continente, consolidando al país como escenario clave para el diálogo y el impulso de la formación técnico profesional en la región.

El evento se celebrará del 20 al 24 de abril en Punta Cana, con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) como anfitrión, institución que liderará la organización de esta cita que congregará a autoridades de WorldSkills International, representantes de gobiernos, especialistas en desarrollo de habilidades, así como actores vinculados al ecosistema de la formación técnico profesional.

La información fue dada a conocer por Maira Morla Pineda, directora general del INFOTEP quien afirmó que el evento promueve el desarrollo de competencias técnicas y profesionales a través de cooperación internacional y competencias de habilidades consideradas entre las más importantes del mundo en este ámbito.

“La celebración de este evento internacional posiciona a la República Dominicana como un punto de referencia regional para el desarrollo del talento técnico y la cooperación en materia de habilidades, al tiempo que fortalece su papel en la promoción de iniciativas orientadas a elevar la competitividad y la empleabilidad en el continente”, dijo.

indicó que en el encuentro se debatirán temas estratégicos relacionados con el futuro de la formación técnico profesional en la región, se revisará la agenda de trabajo de la organización y se definirán líneas de acción orientadas a fortalecer la preparación de jóvenes para los mercados laborales del futuro.

Agenda y participantes

La agenda también contempla espacios de intercambio y cooperación entre los países miembros, así como la adopción de decisiones institucionales que impactarán el desarrollo de programas de habilidades técnicas en todo el continente.

En el caso de la República Dominicana, la Asamblea contará con la participación de instituciones vinculadas a la formación técnico profesional, representantes del gobierno central, empresarios y organizaciones sindicales, reflejando el modelo de articulación tripartita que caracteriza el sistema de formación del país.

La presencia de las más altas autoridades de WorldSkills International reafirma el carácter estratégico del encuentro y la oportunidad que representa para que América comparta experiencias y propuestas que contribuyan al fortalecimiento global de la formación técnico profesional.