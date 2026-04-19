Irán admite avances en negociaciones, pero endurece postura con cierre de Ormuz

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró a la agencia de noticias Tasnim que “se han logrado avances en las negociaciones con Estados Unidos, pero aún persisten diferencias significativas”.

Según Qalibaf, “alcanzamos acuerdos en algunos temas, pero no en otros, y se presentaron diversas propuestas. Todavía estamos lejos de un acuerdo final. Insistimos en varios puntos que consideramos innegociables”.

Qalibaf, quien encabezó el equipo negociador iraní en las conversaciones que fracasaron en Islamabad la semana pasada, agregó: “Las negociaciones en Pakistán no disiparon nuestra desconfianza hacia Estados Unidos, pero creo que el entendimiento mutuo entre ambas partes se ha vuelto más realista”.

Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el cierre del estrecho de Ormuz, anunciado previamente por el ejército, a todo buque civil. Advirtió que la medida se mantendrá hasta que Estados Unidos levante el bloqueo de los puertos iraníes.

“Tras la violación del acuerdo de alto el fuego, el enemigo estadounidense no retiró el bloqueo naval sobre los buques y puertos iraníes. Por ello, el estrecho de Ormuz quedará cerrado desde esta tarde y hasta que el bloqueo se levante”, señaló un comunicado difundido por la televisión pública IRIB.

El texto subraya que el bloqueo estadounidense constituye una violación del alto el fuego y advierte que ningún buque debe abandonar su punto de anclaje en el Golfo Pérsico ni en el mar de Omán. De hacerlo, se considerará “cooperación con el enemigo” y las embarcaciones serán atacadas.

Por su parte, el vicepresidente de Irán, Mohamed Rezá Aref, aseguró a los medios estatales que el Gobierno está a cargo de la gestión del estrecho de Ormuz.