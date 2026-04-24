Cindy Galán: una carrera construida desde el escenario hacia la pantalla

Con el estreno de la película Milly, Reina del Merengue, se consolida como una de las actrices más camaleónicas y desafiantes del cine dominicano

El estreno de la película biográfica Milly marca un hito en la carrera de Cindy Galán, quien asume el reto de dar vida a Jocelyn, hermana de la «Reina del Merengue”. Este proyecto no solo exigió un riguroso proceso de casting, que incluyó durante meses pruebas de canto y coreografía, sino también una inmersión emocional en la historia de una familia icónica para la identidad dominicana.

Para Galán, interpretar a Jocelyn significó conectar con la timidez que ambas comparten, así como con momentos de alta vulnerabilidad, especialmente en las escenas que exploran la compleja relación del personaje con la fe y el deseo de maternidad.

Esta capacidad para habitar realidades ajenas es el resultado de una madurez artística cimentada en el teatro. Egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) de Bellas Artes y formada en el Teatro Rodante Dominicano bajo la dirección de Carlota Carretero, Galán recorrió el país entero presentándose en escuelas y comunidades, una experiencia que define como su verdadera escuela de fogueo. Actualmente es miembro de la Compañía Nacional de Teatro y afirma, con orgullo, vivir exclusivamente del oficio de la actuación.

La solidez de su carrera se refleja en un portafolio prolífico y en una preparación integral que marca la diferencia en la industria. Galán suma más de una veintena de obras teatrales —desde clásicos como Hamlet y La casa de Bernarda Alba hasta La fiesta del chivo— y más de una decena de producciones cinematográficas.

Este volumen de trabajo se enriquece con un arsenal de habilidades que abarca el canto, la danza contemporánea, la percusión e incluso destrezas físicas en zancos. Todo ello constituye el pilar de una calidad interpretativa que ha conquistado a la crítica.

La huella de interpretaciones contundentes

Su paso al séptimo arte ha sido igual de rotundo. Debutó con El proyeccionista (2019), de José María Cabral, interpretación que le valió el premio La Silla a “Mejor Actriz” y una nominación en la misma categoría en los premios Soberano 2021.

Incluso en participaciones de corta duración, ha validado la premisa de que no existen papeles pequeños. Su trabajo en la película Candela (2021), de Andrés Farías, con una única pero poderosa escena, le valió el premio a “Mejor Actriz Secundaria” en el Festival de Cine Dominicano RD.

Para Galán, cada minuto en pantalla es una oportunidad para estudiar la conducta humana y asumir transformaciones que tengan sentido dentro de la historia.

Nuevos horizontes y la actuación como un juego serio

Más allá de los premios y la exposición, Cindy Galán mantiene un mantra sobre su oficio: el actor es, ante todo, un «justificador de acciones» que debe abordar cada proceso desde la honestidad y la falta de prejuicios.

«Mientras más humana, mientras más gente tú eres, mejor artista eres», reflexiona la actriz, quien sigue viendo en cada personaje un lienzo en blanco y una oportunidad seria para seguir jugando a entender la complejidad del ser humano.

El futuro de la actriz se proyecta en múltiples direcciones. Próximamente encarnará la etapa joven de Miriam Cruz en un filme documental. También asumirá su primer protagónico, nuevamente bajo la dirección de José María Cabral, en un drama de humor negro que describe como el mayor reto reciente de su carrera. A esto se suma su inclusión televisiva en la serie La familia Espejo.