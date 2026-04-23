EDUCA advierte que fallas en evaluación docente comprometen confianza y validez del proceso

La entidad considera que la suspensión de la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente, tras los fallos registrados en la plataforma tecnológica del Minerd, obliga a revisar no solo la operación técnica del proceso, sino también sus garantías de transparencia, trato justo y confiabilidad de resultados.

Santo Domingo.. Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) consideró que la suspensión de la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), luego de las fallas registradas en la plataforma tecnológica utilizada por el Ministerio de Educación (MINERD), plantea preocupaciones legítimas sobre la equidad, la confianza y la confiabilidad de un proceso que resulta determinante para la carrera profesional de miles de maestros y que, además, está vinculado a incentivos económicos.

Considera que cuando una evaluación nacional presenta interrupciones, cierres inesperados del sistema, dificultades de acceso o tiempos de respuesta incompatibles con el desarrollo normal de la prueba, no se trata únicamente de un inconveniente operativo, sino de una situación que puede afectar las condiciones de igualdad entre los participantes y deteriorar la credibilidad de los resultados.

“La evaluación del desempeño docente debe ser un instrumento confiable para fortalecer la calidad educativa, no una fuente adicional de incertidumbre. Si las condiciones tecnológicas, logísticas y de conectividad no están garantizadas de manera homogénea, el proceso corre el riesgo de perder legitimidad ante quienes participan en él y ante la sociedad que espera de esa evaluación resultados técnicamente sólidos y justos”, planteó Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de Educa.

A su juicio, la experiencia vivida revela la importancia de realizar una implementación gradual, capaz de anticipar y corregir imprevistos antes de someter a miles de docentes a una misma jornada de alta exigencia.

“La transformación educativa que necesita el país exige procesos de evaluación técnicamente robustos y centrados en el desarrollo profesional. El mayor anhelo debe ser superar enfoques anteriores y avanzar hacia una medición más justa, más útil y verdaderamente orientada a acompañar, formar y mejorar la práctica docente”, apuntaló Sosa Machado.

Manifestó que Educa valora que las autoridades hayan adoptado medidas para reponer la jornada afectada y realizar ajustes técnicos, pero consideró indispensable comunicar con claridad los correctivos aplicados, las garantías ofrecidas a los docentes que ya participaron en condiciones adversas y los mecanismos que asegurarán que la reprogramación se realice sin reproducir las mismas fallas.