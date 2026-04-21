Gabinete Social fortalece empleabilidad juvenil con apoyo del PNUD a través de Oportunidad 14-24

Santo Domingo.- El Gabinete de Política Social, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), puso en marcha una agenda de fortalecimiento del programa Oportunidad 14-24, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y ampliar las oportunidades económicas de jóvenes en condición de vulnerabilidad en el país.

La iniciativa, encabezada por la coordinadora del Gabinete Social, Geanilda Vásquez, forma parte de una estrategia integral orientada a facilitar el acceso a formación técnica, impulsar el emprendimiento y promover la inserción productiva de la juventud dominicana.

Alianza técnica impulsa emprendimiento y acceso al mercado laboral

Como parte de esta cooperación, se desarrolla una misión de expertos internacionales que evalúan oportunidades de encadenamientos productivos mediante la metodología de Cadenas de Valor alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El acompañamiento del PNUD se enfoca en fortalecer tanto a los beneficiarios como a los equipos técnicos del programa, integrando componentes claves como la empleabilidad sostenible, la innovación en la gestión y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación.

En ese contexto, se implementan metodologías como “Iniciando tu negocio”, orientada a quienes dan sus primeros pasos en el emprendimiento, y “Ponte en Marcha Digital”, que apoya la consolidación de negocios existentes mediante herramientas digitales y acceso a nuevos mercados.

Acuerdos para mejorar el programa Oportunidad 14-24

Como resultado de esta alianza, se han establecido líneas de acción para optimizar el programa, entre ellas el desarrollo de un modelo demostrativo en territorio que permitirá validar metodologías, generar aprendizajes y definir buenas prácticas para su expansión a nivel nacional.

Asimismo, se acordó impulsar diagnósticos en campo, fortalecer las capacidades de los equipos de intervención comunitaria, mejorar los criterios de entrada y salida de los beneficiarios, y avanzar en la construcción de un sistema de evaluación que permita medir el impacto real de los emprendimientos apoyados.

La misión también contempla la articulación con instituciones públicas y privadas, así como con actores del sector empresarial, para identificar oportunidades de vinculación y encadenamientos que favorezcan la sostenibilidad de los negocios impulsados por los jóvenes.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, destacó el alcance de esta colaboración.

“Este esfuerzo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reafirma nuestro compromiso de seguir generando oportunidades reales para nuestros jóvenes. Desde el Gabinete de Política Social trabajamos para que cada iniciativa se traduzca en inclusión, capacitación y acceso digno al mercado laboral, impulsando así un futuro con más equidad y desarrollo para todos.” expresó Vásquez.

Durante el proceso participan técnicos del PNUD y del Gabinete de Política Social, junto a especialistas en desarrollo humano, emprendimiento y relaciones interinstitucionales.