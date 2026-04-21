Cámara de Comercio de Fujian entrega ayuda a afectados por las lluvias en Montellano

Montellano, Puerto Plata.- En un gesto de solidaridad y compromiso social, la Cámara General de Comercio de Fujian en la República Dominicana realizó una importante jornada de asistencia en las zonas afectadas por las recientes lluvias en el municipio de Montellano, impactando sectores como Los Ciruelos, El Tamarindo, el área de los bomberos y el sector del río Camú, donde recientemente colapsó un puente.

Durante la jornada, fueron entregadas más de 600 raciones de alimentos, 150 kits de limpieza y 10,000 botellas de agua, con el objetivo de brindar un alivio inmediato a las familias que atraviesan momentos difíciles tras los daños ocasionados por las precipitaciones.

El vicepresidente de la Cámara, Mars Wang, destacó el compromiso de la comunidad china con la República Dominicana, asegurando que su presencia en el país va más allá del ámbito comercial.

“Nosotros vivimos aquí, trabajamos aquí y somos parte de esta sociedad. Cuando el pueblo dominicano necesita apoyo, sentimos que es nuestro deber estar presentes. Los chinos estamos en este país para colaborar, para aportar y para tender la mano en los momentos más difíciles”, expresó.

La jornada contó con el respaldo y acompañamiento de autoridades locales, quienes valoraron positivamente la iniciativa. El alcalde de Montellano, Héctor Rafael Almonte, agradeció el gesto y resaltó la importancia de la unión en tiempos de crisis.

“Este tipo de acciones demuestra que cuando trabajamos juntos, gobierno, sector privado y comunidad, podemos llevar soluciones reales a nuestra gente. Agradecemos profundamente este apoyo solidario”, indicó.

De igual forma, el diputado Juan Medina destacó el impacto de la ayuda en las familias afectadas, señalando que este tipo de iniciativas fortalecen el tejido social. “Hoy vemos cómo la solidaridad trasciende fronteras. Esta ayuda llega en un momento oportuno y representa un alivio significativo para muchas familias que lo han perdido todo”, manifestó.

En la actividad también estuvieron presentes el diputado Emil Durán, la vicealcaldesa Emelyn Inoa y el intendente del Cuerpo de Bomberos de Montellano, Antonio Yan, quienes se sumaron a la entrega en favor de las comunidades impactadas.

La Cámara reiteró que esta acción forma parte de su compromiso de responsabilidad social y agradecimiento hacia la República Dominicana, país que ha permitido el crecimiento de la comunidad china. “Estamos aquí para construir, no solo para hacer negocios, sino también para ser parte activa del desarrollo y bienestar de la sociedad”, señalaron sus representantes.

La jornada fue posible gracias al trabajo conjunto de los miembros de la Cámara, entre ellos Mars Wang (vicepresidente), Jessica Peng (secretaria administrativa), Joanna Peng y Jacky Duan, así como al valioso aporte de empresarios de Puerto Plata como Hongrui Weng (Super Oferta Rui), Liping Yan (Plaza Arcoíris) y Xiadi Zhang (Plaza Rosa).

Esta acción representa la primera iniciativa de ayuda impulsada por la comunidad china en el país, con el firme propósito de servir como ejemplo y motivar a otros sectores de la sociedad a sumarse con solidaridad a las labores de apoyo en las zonas afectadas.

Más allá de la asistencia inmediata, el objetivo es inspirar a que cada persona, institución y empresa pueda aportar su granito de arena, generando un movimiento colectivo que lleve esperanza, alivio y soluciones a las familias que hoy más lo necesitan.