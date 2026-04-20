Concluye con éxito la Feria del Libro y la Cultura de Moca 2026

Moca, Espaillat.-Con una destacada participación del público y una variada agenda cultural, concluyó la Feria del Libro y la Cultura de Moca 2026, celebrada del 16 al 18 de abril en distintos espacios del municipio.

La feria fue organizada por Quieroloma, en un esfuerzo sin fines de lucro orientado a promover la cultura, la literatura y el talento local, apostando al fortalecimiento del desarrollo cultural de la comunidad.

Durante tres días, el evento se consolidó como un importante escenario para la promoción del arte y el pensamiento, reuniendo a escritores, artistas, estudiantes y familias en torno a una programación diversa y enriquecedora.

El evento inició con un emotivo acto inaugural en el que se rindió un doble reconocimiento al escritor mocano Pedro Ovalles, a quien estuvo dedicada esta primera edición. Los homenajes fueron otorgados por el Ayuntamiento de Moca y por la entidad organizadora, en honor a su valioso aporte a la literatura y la cultura.

La jornada inaugural incluyó la apertura de una exposición pictórica del artista Stanley Pérez, así como el inicio de un programa que abarcó conferencias, presentaciones de libros y espacios de reflexión.

Entre las actividades más destacadas figuraron la conferencia “La tradición literaria de Moca y sus escritores”, que puso en valor la riqueza cultural de la localidad, y la charla “El aporte de los movimientos sociales a favor de la democracia en la República Dominicana”, impartida por Julio Inoa.

La feria también incluyó recitales poéticos, puestas en circulación de libros y una conferencia magistral sobre la poesía y los valores estilísticos de Alberto Peña Lebrón, a cargo del escritor invitado José Enrique García.

Asimismo, se desarrollaron actividades formativas y artísticas para todas las edades, entre ellas talleres de pintura, la presentación del coro magistral de Moca y propuestas teatrales como la obra infantil “El gigante egoísta”, además de la participación del grupo de teatro del Politécnico Arquides Calderón.

La programación incluyó además una noche bohemia con música en vivo, generando un ambiente de integración y celebración cultural.

Esta primera edición reafirma el compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la identidad cultural y promuevan el desarrollo artístico en la comunidad.

La Feria del Libro y la Cultura de Moca 2026, se consolida, así como un espacio de encuentro que apuesta por el conocimiento, la creatividad y el crecimiento cultural de la región.

Por Luis Ramón López