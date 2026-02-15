Anuncian Feria del Libro y la Cultura de Moca 2026, dedicada al escritor Pedro Ovalles

Moca, Espaillat.-La Dirección de Educación y Cultura y la Comisión de Cultura del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca, anunciaron el montaje y celebración de la Feria del Libro y la Cultura de Moca 2026, a celebrarse del 16 al 18 de abril de 2026, bajo el lema “Abre un libro y cultiva tu mente”.

La actividad estará dedicada al destacado poeta y escritor mocano Pedro Ovalles, en reconocimiento a su valiosa trayectoria literaria y su aporte al desarrollo cultural del municipio.

Durante tres días, Moca se convertirá en un amplio escenario de promoción de la lectura, el arte y el pensamiento, con una programación que incluirá exhibición y venta de libros, conferencias, talleres, presentaciones artísticas, recitales poéticos y actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

La feria se desarrollará en tres importantes espacios culturales del municipio: el Parque Presidente Ramón Cáceres, que fungirá como escenario principal; el Centro Comunitario Juan María Contin; y el Teatro Don Bosco, donde se llevarán a cabo presentaciones y actividades especiales.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa busca fortalecer el hábito de la lectura, promover el talento local y consolidar a Moca como un referente cultural en la región del Cibao. Asimismo, resaltaron que la feria será un punto de encuentro para escritores, educadores, estudiantes y gestores culturales.

La Dirección de Educación y Cultura y la Comisión de Cultura, que encabezan el profesor José Ramón Matias y el regidor ingeniero Janler Pérez, reiteraron la invitación a toda la ciudadanía a integrarse y participar activamente en esta gran fiesta del libro y la cultura, que reafirma el compromiso del municipio con el crecimiento intelectual y artístico de su gente.

Pedro Ovalles

Pedro Ovalles, es un destacado educador, poeta, ensayista y gestor cultural mocano, con más de cuatro décadas de trayectoria en el ámbito educativo y literario.

Licenciado en Letras por la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), institución donde también se desempeñó como decano, y magíster en Gestión de Centros Educativos por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), quien ha dedicado su vida al fortalecimiento de la enseñanza y la promoción cultural en la provincia Espaillat.

En el campo educativo, en la actualidad se desempeña como director del Colegio Porfirio Morales, además de ser cofundador de centros educativos en la provincia. Su labor como formador ha impactado a varias generaciones de estudiantes, consolidándose como una figura respetada en el ámbito académico.

En el plano cultural, coordina el Taller Literario “Triple Llama” de Moca, espacio desde el cual ha impulsado la creación y difusión de la literatura local. Como escritor, ha publicado diversos poemarios y ensayos, obteniendo reconocimiento de instituciones como la Academia Dominicana de la Lengua y el Ministerio de Cultura.

Su obra literaria se caracteriza por la reflexión sobre la existencia humana, el tiempo y la tradición literaria mocana, integrando una visión crítica y estética que enriquece el panorama cultural dominicano.

Pedro Ovalles es, sin duda, una figura clave en la enseñanza y la cultura de Moca, dedicando gran parte de su vida a la docencia, la creación literaria y la promoción de valores culturales en su comunidad.

Por Luis Ramón López