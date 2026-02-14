Gobierno deja en funcionamiento el Corredor Independencia con tarifa integrada al Metro

Santo Domingo.– En una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader, fue puesto en funcionamiento el Corredor Independencia, una iniciativa que fortalecerá el sistema de transporte público en el Gran Santo Domingo y beneficiará a más de 40,000 pasajeros diarios.

El nuevo corredor operará con 68 autobuses, cada uno con capacidad para 90 pasajeros, en horario de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche. Las unidades circularán con intervalos de 5 a 7 minutos y contarán con 82 paradas señalizadas a lo largo de un recorrido de 18 kilómetros de origen a destino.

Con la incorporación de este servicio, la red de corredores reformados alcanza un total de 209 autobuses distribuidos en cuatro ejes estratégicos: 30 en el corredor Núñez, 46 en el corredor Churchill, 64 en el corredor Charles y 68 en el Corredor Independencia. En conjunto, esta red aporta una cobertura de 500.93 kilómetros, sumando 67.27 kilómetros adicionales con la implementación del nuevo tramo y sus ramales.

Uno de los aspectos más relevantes del Corredor Independencia es su tarifa única de RD 35.00, que permitirá a los usuarios acceder a un servicio moderno con pago completamente electrónico. Además, mediante el Fondo de Estabilización de la Tarifa (FET), establecido en el sistema central de recaudo, los pasajeros podrán experimentar un ahorro estimado de hasta RD 60 por viaje, gracias a un subsidio directo orientado a garantizar la accesibilidad y sostenibilidad del sistema.

Asimismo, se pondrá en marcha la primera fase del piloto de integración tarifaria con el Metro de Santo Domingo, permitiendo transbordos sin costo adicional en estaciones habilitadas cuando el pago se realice de forma electrónica y con tarjeta bancaria.

El proyecto es coordinado por el Gabinete de Transporte de la República Dominicana y supervisado operativamente por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que garantizará el monitoreo de las unidades mediante GPS desde el Centro de Control de Autobuses y la fiscalización en paradas.

Como parte del proceso de implementación, más de 200 conductores fueron capacitados para fortalecer sus competencias en conducción segura, trato al usuario y cumplimiento de las normas de tránsito. Además, serán beneficiados con seguridad social, jornada laboral fija y acceso a pensiones.

El nuevo esquema incorpora estándares de calidad del servicio que incluyen puntualidad, óptimo estado de las unidades y regularidad en la frecuencia, con seguimiento permanente de estos indicadores para asegurar una experiencia de movilidad segura, eficiente y acorde con el proceso de transformación del transporte público en el Gran Santo Domingo.