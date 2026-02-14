Estados Unidos presenta acusación contra Melitón Cordero, supervisor de la DEA en RD

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este viernes sobre la acusación contra Melitón Cordero, supervisor especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) asignado a la Embajada estadounidense en la República Dominicana, por su presunta participación en un esquema de conspiración para soborno y fraude de visas.

Cordero, de 47 años, fue arrestado en Washington D. C. tras la presentación de una denuncia formal no sellada ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia. Se le imputa haber aceptado miles de dólares en efectivo a cambio de facilitar visas de no inmigrante para ciudadanos extranjeros.

La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro señaló que el acusado habría traicionado la confianza depositada en él como representante del Gobierno estadounidense en el extranjero, violando la ley y socavando las prioridades migratorias del Presidente. “Este comportamiento por parte de cualquier funcionario del gobierno es inaceptable y no será tolerado”, afirmó.

Según la acusación, en al menos un caso documentado Cordero habría entregado un pasaporte y una visa a cambio de dinero. Durante su servicio en Santo Domingo, aceleró más de 119 solicitudes de visa, varias de ellas presuntamente fraudulentas, e incluso orientó a solicitantes sobre cómo presentarse ante funcionarios consulares.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, subrayó que las acusaciones no representan a los miles de profesionales de la agencia que sirven con honor y dedicación en la lucha contra el crimen transnacional.

“Las presuntas acciones no reflejan a los agentes que diariamente desmantelan organizaciones criminales y protegen a las comunidades. Mantenemos firme nuestro compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el Estado de derecho”, declaró.

La investigación está siendo conducida por Homeland Security Investigations (HSI), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la DEA, bajo la dirección de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

El Departamento de Justicia enfatizó que la acusación constituye una denuncia formal y que, conforme al sistema judicial estadounidense, Cordero se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.