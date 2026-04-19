Hombre armado asesina a ocho niños y hiere a dos en Luisiana

Shreveport, Luisiana.-Un hombre armado asesinó a ocho niños y dejó a otros dos heridos en una serie de tiroteos ocurridos en distintas viviendas de Shreveport durante la madrugada del domingo, según confirmaron las autoridades locales.

Las víctimas tenían entre uno y 14 años. En total, diez personas recibieron disparos. El agresor, que habría estado envuelto en disputas domésticas, murió posteriormente tras ser abatido por la policía durante una persecución en Bossier City, luego de robar un vehículo para huir de la escena.

El portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, explicó que la investigación abarca tres ubicaciones distintas y que algunos de los niños asesinados eran familiares del sospechoso. “Esta es una escena extensa, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto”, señaló.

El jefe de policía, Wayne Smith, se mostró visiblemente conmocionado: “No sé qué decir, mi corazón está destrozado. No puedo imaginar cómo pudo ocurrir algo así”.

El alcalde Tom Arceneaux calificó el hecho como “quizá la peor tragedia que hemos tenido” y pidió paciencia y oraciones a la comunidad.

La Policía Estatal de Luisiana informó que sus detectives colaboran en la investigación y solicitó a cualquier persona con fotos, videos o información que los comparta.

Este tiroteo masivo es el más mortífero en Estados Unidos desde enero de 2024, cuando ocho personas murieron en un suburbio de Chicago, según la base de datos de Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern.