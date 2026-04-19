Movimiento Poder Pa’l Pueblo reclama al PRM respeto a compromisos asumidos

Santo Domingo.-El presidente del Movimiento Poder Pa’l Pueblo, ingeniero agrónomo Tomás Hernández Alberto, emitió un pronunciamiento en el que destacó el papel de su organización en el proceso electoral de 2024 y exhortó al cumplimiento de los acuerdos pactados.

Hernández Alberto señaló que la reelección del presidente Luis Abinader fue posible gracias a un esfuerzo conjunto que contó con el respaldo de diversos sectores y actores políticos y sociales. Entre ellos se encuentra Poder Pa’l Pueblo, que recibió el apoyo del dirigente José Ignacio Paliza y la autorización del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“El país vivió un proceso en el que muchos ciudadanos depositaron su confianza en un proyecto de continuidad, y hoy existe una expectativa legítima sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos”, expresó.

En ese sentido, el dirigente político subrayó que su organización cree firmemente en la palabra empeñada y en los acuerdos que hicieron posible lo que calificó como una reelección histórica.

Asimismo, reafirmó que el Movimiento Poder Pa’l Pueblo, se mantiene firme en su posición, respaldando el proceso político, pero con dignidad. “Seguimos firmes… pero no somos, ni seremos jamás, mendigos”, enfatizó Hernández Alberto.

En otro aspecto de sus declaraciones, ingeniero agrónomo Tomás Hernández Alberto, valoró el momento actual como una oportunidad para fortalecer el diálogo y la unidad nacional, destacando el rol del liderazgo político en la construcción de consensos.

Expresó el dirigente político, que el país atraviesa una etapa que demanda entendimiento entre los distintos sectores. “Este es un momento para dialogar y unirse”, afirmó, al tiempo que resaltó la importancia de mantener canales abiertos de comunicación en beneficio del interés colectivo.

En ese sentido, elogió la gestión del presidente Luis Abinader, señalando que ha demostrado capacidad de liderazgo al convocar a diversos sectores de la vida nacional en este momento clave.

El pronunciamiento se produce en un contexto donde distintos sectores aliados esperan la materialización de compromisos derivados del proceso electoral del pasado 2024, destacando la importancia del respeto y la coherencia en la gestión política.

Por Luis Ramón López