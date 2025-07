Dirigente del PRM dice designación de Magín Díaz hiere la moral perremeísta

Santo Domingo Este. – El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, Anthony Brito, dirigió un enérgico y crítico mensaje dirigido al presidente de la República, Luis Abinader, ante la reciente designación de Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda.

En un comunicado que ha circulado con fuerza entre dirigentes medios y militantes de base, Brito denunció lo que definió como un patrón reiterado de decisiones que ignoran a quienes construyeron el triunfo del PRM en las urnas.

Afirmó que la militancia que “sudó la camiseta” por el proyecto de cambio se siente marginada, mientras importantes posiciones del gobierno son ocupadas por técnicos sin vínculos con el partido o con sectores que representan los mismos intereses criticados en el pasado.

“La elección del ministro de Hacienda no es un simple nombramiento; es una declaración de principios sobre el rumbo económico del país”, expresó Brito. “Nos duele que esta decisión no solo no tomó en cuenta el sentir de las bases, sino que se aleja del compromiso de transformación que vendimos a la sociedad dominicana”.

El dirigente hizo referencia a la promesa original del PRM de construir un gobierno diferente, alejado del modelo clientelista y excluyente que criticaron durante años al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero que hoy –según sus palabras– parece estarse repitiendo.

Designaciones que hieren la moral perremeísta

Anthony Brito cuestionó la falta de oportunidades para los cuadros del PRM, indicando que muchos dirigentes territoriales con formación y experiencia han sido desplazados por técnicos sin trayectoria política dentro del partido ni compromiso con el proceso de cambio. La situación, sostuvo, está minando la moral y la unidad de la militancia.

“La base siente que ha sido utilizada y ahora está siendo ignorada. ¿Cómo explicamos que después de combatir al PLD por décadas, hoy pongamos en manos de sectores afines a ellos las riendas de la economía nacional?”, se preguntó con indignación.

El mensaje ha sido interpretado como una advertencia sobre la desconexión entre las altas instancias del gobierno y el cuerpo político que sostuvo la campaña, movilizó electores y garantizó el triunfo presidencial y congresual del PRM.

Un llamado urgente a la reflexión

En su carta pública, Brito hizo un llamado directo al presidente Abinader para que reconsidere esta y futuras designaciones, exhortándolo a “mirar hacia adentro del partido” y a fortalecer el vínculo con la base, que –recordó– es la columna vertebral de cualquier proyecto político duradero.

“La confianza del pueblo comienza por la confianza dentro de nuestra propia casa”, subrayó. “La unidad del PRM no se impone, se construye con reconocimiento y justicia”.

El pronunciamiento de Anthony Brito ha avivado el debate interno sobre la falta de participación de los perremeístas en las estructuras del Estado, y ha generado reacciones entre dirigentes municipales y provinciales que, en privado, comparten el mismo descontento.

Dejadez de la dirigencia del PRM

Desde hace varios meses, diversas voces dentro del PRM han expresado frustración por lo que consideran un modelo de gestión tecnocrático que excluye a los cuadros políticos del partido, mientras se promueven figuras desvinculadas del “proceso de cambio”. Aunque el Gobierno ha defendido la profesionalización del Estado, sectores internos reclaman equilibrio entre eficiencia técnica y representación política.

Esta nota evidencia que las bases del PRM siguen esperando respuestas y acciones concretas. Y el mensaje de Brito podría ser apenas el primer eco de un malestar más profundo que exige atención antes de convertirse en fractura.

A continuación mensaje completo del dirigente político Anthony Brito:

Compañeras y compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM):

Con el profundo dolor y la desilusión que nos embarga, nos dirigimos directamente a nuestro presidente Luis Abinader, así como a la dirigencia de nuestro partido, para expresar nuestra más enérgica y sentida crítica ante la reciente designación del nuevo ministro de Hacienda.

Esta decisión, en un momento tan trascendental para el futuro económico de nuestra nación, ha sido recibida con profundo disgusto y desazón por la inmensa mayoría de quienes hemos sudado la camisa y puesto el alma por este proyecto de cambio.

Hemos luchado incansablemente, hemos resistido y hemos celebrado juntos las victorias. Fuimos la columna vertebral que llevó al PRM al poder, creyendo firmemente en la promesa de un gobierno que escucharía a su gente, que valoraría el esfuerzo de sus militantes y que reconocería el sacrificio de quienes han sido la verdadera fuerza motriz de nuestro partido. Sin embargo, en decisiones tan cruciales como esta, sentimos, una vez más, que nuestras voces no han sido escuchadas.

La elección del ministro de Hacienda no es un simple nombramiento; es una declaración de principios sobre el rumbo económico de nuestro país. Es vital que esta posición sea ocupada por alguien con lealtad demostrada. Pero más allá de esto, esperábamos que al tomar una decisión de tal envergadura, se considerara el sentir de la base perremeísta, aquella que ha demostrado una lealtad inquebrantable.

Nos preocupa profundamente que esta designación parezca responder a intereses ajenos a los anhelos de nuestra militancia, dejando de lado a compañeros y compañeras valiosos, con capacidad y probada lealtad, que han esperado pacientemente la oportunidad de servir a su país desde posiciones de relevancia. Esta situación genera un desánimo palpable y una sensación de que los esfuerzos de la base son subestimados y nuestras aspiraciones, ignoradas.

Y hay algo más que no podemos pasar por alto: sacamos del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por nuestras duras críticas a la corrupción y la mala gestión que hundía la economía del país.

Prometimos un cambio, una nueva forma de hacer política y de administrar los recursos del pueblo. ¿Cómo explicamos ahora a nuestra gente que estamos poniendo la economía del país en manos de los mismos sectores que tanto criticamos? Esto no solo genera desconfianza, sino que traiciona el espíritu de lucha que nos llevó a la victoria.

Presidente Abinader, le instamos a reconsiderar esta designación y, más importante aún, a mirar hacia adentro de nuestro partido. La unidad del PRM es nuestra mayor fortaleza, y esa unidad se construye escuchando, valorando y reconociendo a quienes han sido el sustento fundamental de nuestra organización política. La confianza en la gestión pública comienza por la confianza en las decisiones tomadas dentro de nuestra propia casa.

La base del PRM merece un gobierno que la represente en cada acción, que valore su compromiso y que la integre en las decisiones trascendentales. Es tiempo de fortalecer el vínculo con nuestros militantes y de recordar que el éxito de nuestro proyecto se basa en la cohesión y el reconocimiento de quienes lo hicieron posible.