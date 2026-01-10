Pacheco cuestiona cancelaciones de dirigentes del PRM realizadas por “funcionarios arribistas” 

Santo Domingo.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dirigió un enérgico mensaje al presidente de la República, Luis Abinader, en el que expresó su rechazo a la cancelación de dirigentes de base del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ocurridas en el marco de la recientes designaciones en instituciones del Estado.

Aunque Pacheco no mencionó nombres de manera directa, sus declaraciones estarían dirigidas al recién designado director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia Sangiovanni, entidad donde, según se ha denunciado, se habrían producido las desvinculaciones de dirigentes de base del PRM.

Durante su intervención, el legislador dejó claro que respalda los cambios impulsados por el mandatario y el relanzamiento del Gobierno, los cuales calificó como necesarios y oportunos. Sin embargo, advirtió que no puede comprender ni aceptar que, en nombre de esas transformaciones, se persiga a dirigentes de base del PRM para “satisfacer egos de funcionarios arribistas” que, según dijo, han pasado por distintos gobiernos y se presentan como imprescindibles.

“Yo soy aquí un representante del pueblo y, en mi condición de diputado, hay cosas que si no las entiendo tengo que decirlas, porque si no parecería como que estoy de acuerdo”, expresó Pacheco, al tiempo que subrayó que su silencio ante estas acciones sería una traición a la confianza de quienes han acompañado al partido en los momentos más difíciles.

El presidente de la Cámara Baja sostuvo que muchos de los cancelados son cuadros políticos preparados, con formación académica y técnica, que se han esforzado tanto en la militancia partidaria como en su desempeño profesional dentro del Estado. En ese sentido, cuestionó que se aplique una “tabla rasa” con los cambios de dirección, sin evaluar capacidades, méritos ni el historial de trabajo de quienes han servido con seriedad.

Pacheco recordó que situaciones similares se produjeron en gobiernos pasados y advirtió que esos “oportunistas” suelen marcar distancia de los partidos cuando estos enfrentan dificultades, mientras que son las bases las que salen a defenderlos. “¿Por qué hay que llevárselo a todos? Que me lo expliquen, porque por más que me lo expliquen no lo voy a comprender”, enfatizó.

El dirigente del PRM afirmó que ya había expresado personalmente al presidente Abinader su desacuerdo con estas decisiones y reiteró que, aun cuando su postura pudiera costarle el cargo, no se quedará callado. “Señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo”, manifestó.

Finalmente, Pacheco llamó a que se tenga consideración con la militancia de base, señalando que muchos no se atreven a alzar la voz por temor a perder sus empleos. No obstante, aseguró que, como “soldados disciplinados”, los legisladores del partido continuarán cumpliendo con su deber institucional y respaldando al Gobierno, pero reclamó respeto y reconocimiento para quienes, dijo, ayudaron a construir y sostener el proyecto político hoy en el poder.

Por Roberto Tiburcio