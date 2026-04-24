Estados Unidos e Irán enviarán delegaciones a Pakistán para retomar negociaciones

La Casa Blanca ha confirmado que su delegación viajará a Pakistán el sábado por la mañana para retomar las conversaciones con Irán.

“Puedo confirmar que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán de nuevo a Pakistán mañana por la mañana para mantener conversaciones directas con representantes de la delegación iraní”, ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News.

“Todos estarán listos para volar a Pakistán si fuera necesario, pero primero, Steve y Jared irán allí para informar al presidente, al vicepresidente y al resto del equipo”, ha declarado Leavitt.

De la parte iraní, está prevista la llegada del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, a Islamabad esta noche para discutir propuestas para reanudar las conversaciones de paz con Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca ha afirmado en la entrevista con Fox que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos en los últimos días y que ha pedido una reunión en persona.

El vicepresidente J. D. Vance, que acudió al primer encuentro, no tiene previsto asistir por el momento, dado que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, tampoco participará, según informaron a CNN dos funcionarios de la administración Trump.

Los funcionarios de la Casa Blanca consideran a Ghalibaf como el jefe de la delegación iraní y la contraparte de Vance.

No obstante, el vicepresidente se mantendrá a la espera para viajar a Islamabad si las conversaciones avanzan, indican los funcionarios; además, miembros de su equipo estarán en Pakistán y asistirán a las negociaciones. Kushner y Witkoff llevan meses trabajando con funcionarios iraníes en un posible acuerdo sobre el material nuclear de Teherán.

Las primeras negociaciones entre Estados Unidos e Irán, celebradas hace dos semanas, concluyeron sin alcanzar un acuerdo de paz, luego de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunciara que Irán se negó a aceptar los términos propuestos por Washington para detener el desarrollo de un arma nuclear.