Los Knicks vuelven a perder por un punto en otro final de infarto frente Hawks

ATLANTA (AP) — CJ McCollum encestó un tiro en suspensión alejándose con 12,5 segundos por jugar para estropear otra vez la noche de Nueva York, y guió el jueves por la noche a los Hawks de Atlanta a la victoria 109-108, tomando una ventaja 2-1 sobre los Knicks en su serie de primera ronda de los playoffs.

Después de protagonizar una sorprendente victoria en el segundo duelo en el Madison Square Garden, McCollum recibió el balón con su equipo abajo por un punto. Respondió de nuevo desde unos 4,5 metros, y terminó con 23 puntos.

Quin Snyder, el entrenador de los Hawks, lo calificó como “un gran tiro”, pero destacó el esfuerzo de todo su equipo.

“Trabajan, comparten”, comentó Snyder. “Eso es lo que tanto he disfrutado de este grupo”.

Los Hawks lideraron casi todo el partido, tras construir una ventaja de 18 puntos en la primera mitad. Pero Nueva York reaccionó para ponerse arriba 108-105 con una jugada de tres puntos de Jalen Brunson cuando quedaban 1:03.

Kuminga tuvo una gran noche para los Hawks saliendo desde la banca y finalizó con 21 puntos.

Después de que Jalen Johnson, máximo anotador de los Hawks con 24 puntos, hiciera rodar el balón hacia adentro para encestar, Josh Hart falló un triple para los Knicks. Nueva York capturó el rebote ofensivo, pero no pudo lanzar antes de que se agotara el reloj de 24 segundos.

“No se puede pedir algo mejor que eso”, se lamentó Mike Brown, el entrenador de los Knicks. “Quedaba menos de un minuto en el partido y teníamos la oportunidad de ponernos arriba por tres”.

Los Knicks tampoco lograron tirar en la última posesión, ya que Brunson perdió el balón y sonó la bocina.

Jonathan Kuminga tuvo una gran noche para los Hawks saliendo desde la banca y terminó con 21 puntos.

OG Anunoby encabezó a los Knicks con 29 puntos, Brunson sumó 26 y el dominicano Karl-Anthony Towns aportó 21. No fue suficiente para Nueva York.

La árbitra Natalie Sago se convirtió en la tercera mujer en dirigir un partido de playoffs de la NBA, trabajando junto a Marc Davis y Nick Buchert.

Brown se quejó del arbitraje, al considerar que los jueces dejaron pasar algunas faltas cerca del aro. Pero recalcó que su equipo debe tomar mejores decisiones de aquí en adelante.

El Juego 4 se jugará el sábado en Atlanta.

“Están cerrando con mucha intensidad”, señaló Brown sobre los Hawks. “Es un partido difícil de pitar para los árbitros, pero sé que nos hicieron falta en algunos de los intentos que no se marcaron”.