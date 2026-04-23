Asonahores integra portal especializado para la contratación de personal en turismo y servicios

Santo Domingo. – En el marco de la feria turística DATE 2026, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) formalizó un acuerdo de colaboración con el portal de empleo EmpleoServicio.com / JobInService.com, con el objetivo de fortalecer los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal en el sector hotelero y de servicios.

Este acuerdo establece un marco institucional mediante el cual Asonahores integrará, promoverá y pondrá a disposición de sus empresas afiliadas esta plataforma digital especializada, facilitando el acceso a herramientas innovadoras que optimizan la gestión del talento humano en una de las industrias más dinámicas de la economía nacional.

“Este acuerdo representa un paso importante hacia la modernización de los procesos de empleabilidad en el sector turístico. Apostamos por soluciones tecnológicas que conecten de manera más eficiente la oferta y la demanda laboral, contribuyendo así al crecimiento sostenido de nuestra industria”, expresó Javier Tejada, 1er vicepresidente de ASONAHORES.

“Empleoservicio.com ha creado un ecosistema digital de reclutamiento especializado para las empresas, incorporando un ecosistema innovador enfocado en una gestión profesional de reclutamiento, con herramientas de publicación de vacantes, organización de postulantes y evaluación estructurada de candidatos”, expresó Luigi Di Ciaccio, gerente de Empleoservicio.

La integración tecnológica permitirá que las empresas afiliadas accedan a la plataforma desde el entorno digital institucional de Asonahores mediante un sistema de iframe, sin necesidad de abandonar su sitio web.

La plataforma permitirá además un asistente virtual, un canal inclusivo para candidatos sin computadora, donde los candidatos podrán registrarse, subir su CV y postularse desde el celular, vía whatsapp. El asistente virtual vía está disponible en el número de WhatsApp 809-697-5684.

Explicaron que Empleoservicio será responsable del desarrollo, operación, mantenimiento, seguridad y continuidad de la plataforma, así como del módulo de integración. Asimismo, ofrecerá beneficios exclusivos a las empresas afiliadas, incluyendo registro gratuito, acceso a un plan básico sin compromiso de contratación y un descuento del 10% en los planes de pago, mediante un código exclusivo administrado por la plataforma.

Adicionalmente, Empleoservicio proporcionará a Asonahores reportes mensuales sin costo, con estadísticas sectoriales agregadas y anónimas que permitirán analizar tendencias clave del mercado laboral.

Estos informes incluirán indicadores como demanda laboral por sector, perfiles más solicitados, tiempos promedio de contratación, distribución geográfica del empleo, competencias requeridas y rangos salariales promedio.

Con esta iniciativa, Asonahores reafirma su compromiso con la innovación, la competitividad y el fortalecimiento del capital humano en el sector turístico, consolidando su rol como articulador clave en el desarrollo económico del país.