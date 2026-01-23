BHD proyecta más de 2,970 millones de dólares en inversión para RD en Fitur 2026

Madrid, España.- El Banco BHD presentó los resultados preliminares de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde sostuvo más de cincuenta reuniones con potenciales socios que proyectan inversiones por encima de los 2,970 millones de dólares en distintos polos turísticos e inmobiliarios del país.

Durante la presentación, realizada en un evento organizado por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD, destacó que la presencia de la entidad financiera en la feria tiene el objetivo de fortalecer la posición de República Dominicana como destino.

“Nuestro país es confiable, competitivo y atractivo para la inversión. BHD está presente en Fitur como socio estratégico del sector turístico para acompañar de manera activa el crecimiento del turismo dominicano. Las expectativas de inversión que identificamos en Fitur 2026 se materializarían en un período de tres a cuatro años; abarcan proyectos de gran escala, alta diversificación y alineación con los principales polos turísticos del país”, aseguró Méndez.

El ejecutivo informó que hotelería y proyectos mixtos hotel–residencial representan más de 2,320 millones de dólares en inversión, confirmando la tendencia hacia desarrollos integrados; las inversiones residenciales, alrededor de 550 millones de dólares, principalmente en Punta Cana, Puerto Plata y Sosúa; y proyectos de salud y servicios conexos, aproximadamente 102 millones de dólares, fortaleciendo la infraestructura de apoyo al turismo y a las comunidades locales.

“Este conjunto de iniciativas reafirma que el enfoque de ecosistema es un modelo rentable y sostenible para la inversión turística”, resaltó Méndez.

Como parte de sus actividades en la feria, el BHD celebró la tercera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión, el único espacio dominicano en el marco de Fitur dedicado a ofrecer contenido especializado sobre el sector.

En esta ocasión se abordó el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa”. Durante el evento quedó instituida la Declaración de Madrid del Foro BHD de Turismo e Inversión, un documento que recoge las conclusiones de las ponencias de cada jornada.

Otro anuncio relevante de la entidad financiera fue la firma de un acuerdo entre el Banco BHD y la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo, orientado a impulsar el desarrollo de esta modalidad turística en el país.

El convenio incluye la creación de productos financieros para organizadores, operadores turísticos, atletas y participantes; programas de capacitación para microempresas y pymes vinculadas al turismo deportivo, y el apoyo a la agenda de eventos de la asociación. Además, la realización de un estudio sobre el impacto económico del turismo deportivo en República Dominicana.

“Nuestro acompañamiento al sector turístico va más allá del turismo de costa. Nuestro compromiso es integral, para todo el ecosistema. Estamos convencidos de que el turismo bien planificado, bien financiado y bien integrado es una palanca poderosa para el desarrollo sostenible de nuestra República Dominicana”, concluyó Méndez.

Los resultados de Fitur 2026 dados a conocer por el BHD se enmarcan en el desempeño de la unidad de Turismo y Servicios Conexos del Banco, que cerró 2025 con un crecimiento de cartera de 23 %. Actualmente, uno de cada cinco dólares prestados al sector turístico dominicano proviene del Banco BHD.