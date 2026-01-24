Abinader destituye al rector del ITLA, Rafael Féliz García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader destituyó al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, mediante el Decreto núm. 39-26. La destitución se produce luego de la difusión de un reportaje de la periodista Nuria Piera sobre esa institución.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto, queda derogado el artículo 13 del Decreto núm. 390-24, del 17 de julio de 2024, mediante el cual se designó a Féliz García como rector de esa institución de educación superior.

La disposición forma parte de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y se enmarca dentro de los procesos de evaluación y fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno dominicano.

De acuerdo al reportaje el exrector del ITLA habría ordenado deducciones salariales a empleados de la institución para financiar el movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”, organización fundada por el propio Féliz García.

Posteriormente, el ITLA emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que rechazó categóricamente esas acusaciones y aseguró que no existe ninguna disposición administrativa ni procedimiento de nómina que autorice descuentos o retenciones con fines políticos.