Pavón califica rendición de cuentas de Betty Gerónimo como chercha y promesas incumplidas

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) y aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Norte, Víctor Pavón, rechazó enérgicamente la rendición de cuentas presentada este viernes por la alcaldesa Betty Gerónimo, calificándola como “un ejercicio de chercha y maquillaje político” que pretende ocultar dos años de improvisación, opacidad y abandono del municipio.

“Lo que hoy escuchamos no fue una rendición de cuentas, fue un catálogo de excusas. La alcaldesa habla de logros que los munícipes no ven en sus calles, mientras la basura sigue desbordándose, las cañadas continúan contaminadas y las aceras y contenes brillan por su ausencia”, expresó Pavón.

Ante el fracaso de su gestión los regidores de los dos Bloques de Regidores PLD y Fuerza Del Pueblo se retiraron antes de la Rendición de cuenta de la administración del ayuntamiento Santo Domingo Norte para no escuchar un discurso vacío.

Ante una gestión ahogada por la basura y las irregularidades

Pavón recordó que, pese a haber manejado más de tres mil millones de pesos en lo que va de gestión, la administración de Gerónimo no exhibe una sola obra de impacto para los munícipes. Subrayó que Santo Domingo Norte, con sus 45 cañadas, es la demarcación más contaminada del Gran Santo Domingo, y que la crisis de recogida de desechos ha provocado protestas ciudadanas y la proliferación de vectores de enfermedades.

“La alcaldesa viene a hablar de contenedores y mascotitas de reciclaje, pero no explica por qué hoy los munícipes siguen conviviendo con ratas, moscas y gusanos en sus barrios. Eso no es gestión, eso es propaganda”, sentenció.

Denuncias de opacidad en las licitaciones

El dirigente opositor cuestionó además los señalamientos públicos sobre la adjudicación reiterada de contratos por más de RD$42.5 millones a una misma empresa Malena Ferreras Group—, originalmente registrada para venta de combustibles y lubricantes.

“¿Cómo se explica que una empresa de combustibles termine haciendo aceras, violando la ley de comprar y contrataciones del estado, ahora haciendo aceras, contenes y viviendas? Sin embargo los barrios llenos de polvos, lodo cuando llueve y hoyos que las hacen intransitables. La alcaldesa debe responderle al país, no leer discursos”, afirmó Pavón.

Prestaciones sin pagar y carnaval suspendido

Pavón también recordó que, pese a que el Poder Ejecutivo entregó RD$47 millones para saldar prestaciones laborales de servidores desvinculados, las protestas frente al ayuntamiento han llegado a requerir militarización. A esto se suma la suspensión del Carnaval Municipal, una afrenta a la identidad cultural de Villa Mella y Sabana Perdida, cuyos carnavaleros aún reclaman la devolución de los recursos invertidos.

“Se suspende el carnaval por supuesta austeridad, pero aparecen millones para tickets de combustible y para repartir habichuelas con dulce en plena campaña de imagen. Esa es la verdadera prioridad de esta gestión”, puntualizó.

Presupuesto participativo abandonado

El aspirante a alcalde por la Fuerza del Pueblo denunció además el abandono del presupuesto participativo, una herramienta clave para que las comunidades decidan sobre las obras de sus sectores. “La alcaldesa llegó sin un plan y hoy lo confirma con su discurso.

Santo Domingo Norte merece una alcaldía con visión gerencial, compromiso social y transparencia. Lo que tenemos es inversión cero, servicio cero, salud cero, educación cero y género cero”, concluyó Pavón.

Un llamado al municipio

Víctor Pavón invitó a los munícipes de Santo Domingo Norte a no dejarse engañar por cifras sin respaldo y a exigir una fiscalización rigurosa del uso de los recursos públicos. “Nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, seguiremos en las calles, con la gente, construyendo la alternativa que este municipio necesita y merece”.