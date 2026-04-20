Magic sorprenden a Pistons; Celtics, Spurs y Thunder ganan en playoffs NBA

DETROIT (AP) — Paolo Banchero anotó 23 puntos, capturó nueve rebotes y repartió cuatro asistencias para liderar al Magic de Orlando, octavo preclasificado, a una victoria de 112-101 sobre los Pistons de Detroit, primeros preclasificados, el domingo por la noche en el Juego 1 de su serie de primera ronda, lo que extendió la racha más larga de derrotas en casa en playoffs en la historia de la NBA.

Detroit ha perdido 11 partidos consecutivos como local en la postemporada, una sequía que se remonta a 2008.

Los Pistons tendrán otra oportunidad contra Orlando el miércoles por la noche en el Juego 2.

Cade Cunningham, de Detroit, anotó 39 puntos, su máximo en playoffs, y Tobias Harris sumó 17 para los Pistons, pero el resto de sus compañeros estuvo discreto en ataque.

Franz Wagner anotó 11 de sus 19 puntos en el cuarto periodo para ayudar a sentenciar la victoria del Magic, que nunca estuvo en desventaja. Desmond Bane y Wendell Carter, de Orlando, anotaron 17 puntos cada uno y Jalen Suggs aportó 16.

Los Pistons no han avanzado más allá de la primera ronda en la postemporada en 18 años y el Magic no lo ha hecho desde 2010.

Celtics aplastan a 76ers

BOSTON.— Jayson Tatum sumó 25 puntos, 11 rebotes y siete asistencias en su primer partido de playoffs desde que se rompió el tendón de Aquiles derecho la temporada pasada, y los Celtics de Boston arrollaron el domingo 123-91 a los 76ers de Filadelfia en el primer juego de su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Neemias Queta agregó 13 para los Celtics, segundos preclasificados de la conferencia.

Tatum anotó 21 puntos en la primera mitad, en apenas su 17mo partido de esta temporada tras la cirugía a la que se sometió en mayo pasado para reparar el tendón de Aquiles.

“Todavía estoy en rehabilitación”, comentó Tatum. “Sigo encarando la rehabilitación todos los días, excepto cuando tenemos días libres… Todavía estoy tratando de aumentar el ritmo”.

Boston nunca estuvo en desventaja y llegó a abrir una ventaja de 35 puntos, con el entrenador Joe Mazzulla repartiendo minutos entre 12 jugadores. Los Celtics encestaron 16 triples.

Spurs vencen 111-98 a Trail Blazers

SAN ANTONIO.— Victor Wembanyama anotó 35 puntos en su debut en los playoffs y los Spurs de San Antonio arrollaron a los Trail Blazers de Portland con una victoria de 111-98 en el primer juego de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste la noche del domingo.

Las 21 unidades de Wembanyama en la primera mitad establecieron un récord de la NBA como la mayor cantidad en medio tiempo de un debut en playoffs desde que comenzó la era del play-by-play de la liga en 1997. Sus 35 puntos totales fijaron un récord de la franquicia de los Spurs como la mayor cifra en un debut en postemporada, superando los 32 de Tim Duncan en 1998.

Stephon Castle y De’Aaron Fox aportaron 17 tantos cada uno y se combinaron para 15 asistencias por San Antonio.

Deni Avdija sumó 30 puntos y 10 rebotes para liderar a Portland, que venció a Phoenix 114-110 en el juego del play-in el martes para quedarse con el séptimo puesto de la conferencia.

Scoot Henderson, la selección número tres del draft de 2023 detrás de Wembanyama y Brandon Miller, de Charlotte, añadió 18 unidades.

El segundo juego será la noche del martes en San Antonio, antes de que la serie se traslade a Portland para los siguientes dos encuentros.

Thunder vencen a los Suns

OKLAHOMA CITY .— Shai Gilgeous-Alexander anotó 25 puntos y los Oklahoma City Thunder comenzaron la defensa de su título con una contundente victoria de 119-84 sobre los Phoenix Suns en el primer partido de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste el domingo.

El vigente Jugador Más Valioso de la liga solo anotó 5 de 18 tiros de campo, pero encestó 15 de 17 tiros libres antes de salir del campo durante el último cuarto.

Jalen Williams anotó 22 puntos y Chet Holmgren añadió 16 para los Thunder, primeros cabezas de serie, que serán anfitriones del segundo partido el miércoles.

Devin Booker anotó 23 puntos y Dillon Brooks 18, con un 6 de 22 en tiros de campo para los Suns, que lograron un 34.9% de efectividad en tiros de campo. Jalen Green, quien anotó 35 y 36 puntos en los dos partidos de play-in de Phoenix, sumó 17 con un 6 de 16 en tiros de campo.

Por tercer año consecutivo, los Thunder consiguieron la primera posición y tuvieron que esperar al torneo de repesca para conocer a su rival de primera ronda. Hace dos temporadas, Oklahoma City venció a Nueva Orleans por 94-92 en el primer partido. El año pasado, los Thunder aplastaron a Memphis por 131-80 en el primer partido, camino al título.