Banco BHD realizará tercera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión en Fitur 2026

La entidad financiera realizará la tercera edición de su foro, único evento dominicano en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que aporta contenido especializado sobre el sector.

El Banco BHD realizará la tercera edición de su Foro BHD de Turismo e Inversión, con el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa”.

El Foro BHD de Turismo e Inversión es el único evento dominicano en el marco de Fitur que aporta contenido especializado sobre el sector turístico. Cada año cuenta con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, y el presidente del Banco BHD, Steven Puig.

El evento se ejecuta como parte de la participación del Banco BHD en Fitur 2026 y contará con la ponencia de peritos nacionales e internacionales destacados en el sector.

Ellos son Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group; Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas de World Travel & Tourism Council (WTTC), Antonio Fungairino, director de Desarrollo Hyatt Inclusive Collection y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

En su primera versión, el Foro BHD de Turismo e Inversión se presentó en Fitur 2024 con el tema “Turismo sostenible. Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas”. La segunda edición fue en Fitur 2025 y trató sobre oportunidades del ecosistema económico del turismo en República Dominicana.

En Fitur 2026, el BHD agotará una agenda de múltiples reuniones de negocios para facilitar y promover las inversiones en el desarrollo del turismo dominicano, y estará presente en la sede de Fitur 2026 con una delegación presidida por Steven Puig, presidente del Banco BHD.

Fitur 2026 se realizará del 21 al 25 de enero del presente año en Madrid, España.