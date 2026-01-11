CEMAAGRI valora designación de Oliverio Espaillat como nuevo ministro de Agricultura

Santo Domingo, RD. — Con la designación de Oliverio Espaillat como nuevo ministro de Agricultura, surge una nueva esperanza para el desarrollo del sector agropecuario nacional, sustentada en una visión integral que articula los sectores público y privado, así como el sistema educativo. Así lo expresó el presidente del Centro de Educación para el Medio Ambiente y la Agricultura (CEMAAGRI), Ramón Castillo.

Castillo destacó que esta visión, basada en la Investigación y el Desarrollo (I+D), permitirá alcanzar la sostenibilidad del progreso agropecuario que necesita el país, fortaleciendo la productividad, la competitividad y el uso responsable de los recursos.

Asimismo, felicitó al presidente de la República, Luis Abinader, por lo que definió como una acertada designación, al escoger a Espaillat como nuevo titular del Ministerio de Agricultura. Lo describió como un amigo incondicional, un excelente ser humano y un profesional con sólidos valores familiares.

“Oliverio Espaillat cuenta con una destacada trayectoria caracterizada por su vocación de servicio, innovación, disciplina y perseverancia”, afirmó Castillo, al tiempo que resaltó su amplio conocimiento en el cultivo de arroz.

Señaló que el nuevo ministro ha sido pionero en la implementación de alta tecnología en este renglón agrícola, orientada a la reducción de costos y al aumento de la productividad y la rentabilidad, convirtiendo su finca en una verdadera escuela de aprendizaje para productores y técnicos del sector.

Castillo recordó además que Espaillat es facilitador de CEMAAGRI en el Diplomado de Buenas Prácticas Agrícolas en el Cultivo de Arroz, donde imparte el módulo de Mecanización del Cultivo de Arroz. Este diplomado es desarrollado de manera conjunta por CEMAAGRI y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

CEMAAGRI es una institución dedicada a la educación y la investigación en áreas vinculadas al medio ambiente, la salud de las personas y la agricultura sostenible, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral del país.