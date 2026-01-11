Clúster Turístico de Puerto Plata y ADOTURD impulsarán el turismo deportivo en la región Norte

Puerto Plata, RD. -En un encuentro de alto impacto para los sectores turístico y deportivo de la región norte, el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata (CTDPP) y la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) firmaron un Acuerdo Marco de Colaboración Interinstitucional, orientado a fortalecer el turismo deportivo como eje estratégico de diversificación, sumando valor a la tradicional oferta de sol y playa del destino.

La firma se realizó este viernes 9 de enero, en el Salón Lotus del hotel Blue JackTar Playa Dorada, y contó con una representativa participación de deportistas, presidentes de gremios deportivos, organizadores de eventos, promotores de iniciativas y actores clave del ecosistema turístico, quienes manifestaron su disposición de respaldar e impulsar las iniciativas que surjan de este convenio.

Durante el desarrollo del evento intervinieron miembros de la junta directiva del CTDPP, como Guillermo Pérez, quien abordó la experiencia y evolución de los eventos deportivos en Puerto Plata, destacando su impacto en la dinamización económica y la proyección del destino.

Así como Juan Yamil Musa, quien presentó un resumen del alcance de la colaboración, poniendo en valor la articulación interinstitucional liderada por el Clúster como base para estructurar una agenda común alineada con la estrategia nacional de turismo deportivo.

La presidente del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, Birgitt Heinsen, resaltó que, “con la firma de este acuerdo, Puerto Plata se suma a una visión compartida asumida por el sector turístico: una apuesta por el desarrollo a través de una herramienta poderosa de transformación social y económica como lo es el deporte”.

Asimismo, indicó que, como Clúster, se asume el compromiso de priorizar el apoyo a los eventos deportivos como un segmento estratégico para el posicionamiento y fortalecimiento del destino.

Por su parte, el presidente de ADOTURD, Yerik Pérez, expresó que, existe un interés firme y estratégico por estructurar calendarios claros de eventos deportivos, acompañados de métricas precisas que nos permitan medir su impacto económico, turístico y social.

“Valoramos de manera muy positiva la intención y el liderazgo del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, así como las iniciativas que surgirán a partir de este Acuerdo Marco, las cuales permitirán una planificación basada en datos, decisiones más efectivas y la consolidación de Puerto Plata como un destino competitivo y sostenible dentro del turismo deportivo”, sostuvo.

El acto contó además con la presencia de los directores provinciales del Ministerio de Deportes y del Ministerio de Turismo, Yokasta Almonte y Vinicio Clase, respectivamente, quienes se sumaron al diálogo y respaldaron la visión de fortalecer el turismo deportivo como componente clave del desarrollo territorial.

El Acuerdo Marco establece líneas de acción en promoción conjunta, desarrollo de productos turísticos, intercambio técnico e institucional, articulación público-privada, capacitación y organización de eventos, con una vigencia de tres años, renovable automáticamente.

Esta alianza consolida una agenda común para la región norte, liderada por el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, donde el turismo deportivo se proyecta como un complemento estratégico de la oferta de sol y playa y como un motor de desarrollo sostenible para Puerto Plata.