ADOTURD busca posicionar a República Dominicana como hub regional en turismo deportivo

Santo Domingo. – La República Dominicana dio un paso firme hacia la consolidación del turismo deportivo como estrategia de desarrollo, con el lanzamiento oficial de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD), realizado en el marco del Global Sports Tourism Hub Forum, en coordinación con Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES).

Este evento marcó el inicio formal de ADOTURD como plataforma de articulación público-privada, orientada a estructurar, promover y posicionar el turismo deportivo como una estrategia país para la diversificación de la oferta turística, el aumento de la estadía promedio, la generación de empleos y el fortalecimiento de la marca República Dominicana en los mercados internacionales.

Para lograr estos objetivos, Yerik Pérez, presidente fundador de ADOTURD, presentó una ambiciosa agenda de eventos deportivos para 2026 y una hoja de ruta enfocada en atracción de inversión, desarrollo económico y proyección internacional.

En su discurso Pérez, afirmó que “la presentación de ADOTURD representa un paso decisivo para ordenar, potenciar y proyectar el turismo deportivo dominicano como una estrategia de país, con impacto económico real, visión de largo plazo y estándares internacionales”.

ADOTURD centra su labor en atraer eventos deportivos internacionales de alto impacto, elevar los estándares de calidad, fortalecer la promoción internacional y generar confianza para la inversión, bajo un marco de seguridad jurídica y planificación sostenible.

Este enfoque responde al crecimiento sostenido del turismo deportivo a nivel mundial, un segmento que, según ONU Turismo, representa cerca del 10 % del gasto turístico global y mantiene una alta proyección de expansión, demostrando su capacidad para generar un impacto económico significativo en los destinos que desarrollan una oferta organizada y competitiva.

En representación del sector turístico, Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de ASONAHORES, destaco el turismo deportivo como un eje clave de diversificación de la oferta nacional y reafirmó el respaldo de ASONAHORES con ADOTURD como iniciativa estratégica para el desarrollo del país.

ADOTalks: proyectos y eventos de turismo deportivo 2026

Uno de los momentos centrales del programa fue el panel: “ADOTalks: proyectos y eventos de turismo deportivo 2026”, en el que se presentó una muestra representativa del portafolio de eventos deportivos con impacto turístico que la República Dominicana que estará acogiendo y desarrollando.

El panel contó con la participación de Gabriel Alma, quien expuso sobre la organización de los juegos de Grandes Ligas celebrados en el país; Humberto Reginato, promotor del evento Noche de Leyendas del FC Barcelona y el Real Madrid; Joelle Schad, quien abordó el crecimiento del pádel como disciplina emergente; José (Bebo) Hernández, con la presentación de la experiencia del ATP Challenger 175 Copa Cap Cana; y Rafael Miranda, promotor del evento internacional de aguas abiertas Oceanman.

Premios ADOTURD a la Trayectoria

Durante el evento también fueron entregados los Premios ADOTURD a la Trayectoria, reconociendo a personalidades e instituciones que han contribuido de manera significativa al desarrollo del deporte y su integración con el turismo en la República Dominicana.

Entre los reconocidos se destacaron Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República; Junior Noboa, comisionado nacional de béisbol; Vitelio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM); Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo; Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de ASONAHORES; Olfanny Méndez, diputada y promotora de iniciativas vinculadas al deporte y la juventud; y Gustavo Lara, senador, Presidente de la Comisión de Deportes del Senado.

Asimismo, fueron reconocidos el dos veces campeón olímpico Félix Sánchez, y Juan Marichal, exjugador de Grandes Ligas y primer dominicano en el Salón de la Fama de Cooperstown, por su legado histórico y su permanente contribución a la proyección internacional del país a través del béisbol.

Proyección institucional

Con esta presentación institucional, ADOTURD inicia formalmente sus operaciones y consolida su rol como ente articulador del ecosistema de turismo deportivo, de cara a los grandes eventos proyectados para 2026 y los próximos años, alineando esfuerzos entre el sector público, privado y deportivo para convertir esta industria en un pilar sostenible del desarrollo nacional.

Sobre ADOTURD

Promueve la integración del deporte y el turismo como motores de desarrollo económico, social y de posicionamiento internacional del país, mediante la coordinación entre el sector público, privado y los principales actores del ecosistema deportivo.