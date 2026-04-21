Asociación de Hoteles de Santo Domingo presenta nueva directiva

La AHSD traza hoja de ruta para posicionar a Santo Domingo como hub regional del turismo de negocios y eventos en su nueva gestión

Santo Domingo, RD. – La Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD) presentó su nueva Junta Directiva para el período 2026-2028, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del sector hotelero y el posicionamiento de Santo Domingo como un destino urbano competitivo, dinámico y sostenible.

La nueva Junta Directiva está presidida por Gina Eli, acompañada por Natanyi Cabrera e Ignacio Peñalver como vicepresidentes; Yuribell Chez, tesorera; y Leandro Tajes, secretario. Completan la directiva Marta Amengual, Sebastian Gonzalez, Jose Hernandez y Victor Cruz. En el ámbito territorial, Iván Cunillera asumirá como director de Boca Chica-SDE, mientras Ramón Odalis Guzmán estará al frente del área de Aeropuerto.

Durante la actividad, la presidenta Gina Eli presentó la visión de gestión que guiará esta nueva etapa, estructurada sobre cinco pilares estratégicos: generación de demanda y conectividad; desarrollo de nuevos segmentos de oportunidad; impulso de la calidad, sostenibilidad y competitividad; fortalecimiento de la promoción y las alianzas; y continuidad estratégica en la ejecución de la agenda institucional.

“Nuestra gestión estará enfocada en una agenda clara: generar demanda, elevar la competitividad del destino, fortalecer nuestras tarifas y consolidar una propuesta de valor alineada con las nuevas tendencias del turismo global”, expresó Gina Eli.

Como parte de esta hoja de ruta, la AHSD priorizará el fortalecimiento del segmento MICE, impulsando el posicionamiento del proyecto del Centro de Convenciones; capitalizará oportunidades en turismo deportivo y entretenimiento; fortalecerá alianzas para la conectividad aérea; dará continuidad a la estrategia de cruceros; y continuará impulsando la sostenibilidad y la calidad como ejes transversales de gestión.

La presidenta destacó además que la colaboración activa de los hoteles miembros, aliados estratégicos, el Clúster Turístico, ASONAHORES y el Ministerio de Turismo (MITUR) será fundamental para el cumplimiento de esta agenda.

Como parte del fortalecimiento institucional, la AHSD también refuerza su gestión a través de sus comités de trabajo, clave para la ejecución de su agenda. El Comité Comercial será liderado por Yudit García; el Comité de Seguridad, por Silvanh Riedl; el Comité de Recursos Humanos, por Carmen Ortiz; y el Comité de Alimentos y Bebidas, por Juan Guerrero. Asimismo, Francisco Roberto Henríquez fungirá como asesor honorífico.

En el marco de la actividad, se realizó además un reconocimiento especial a Yudit García por su sobresaliente liderazgo, visión estratégica y entrega durante su gestión al frente de la organización, destacando sus valiosos aportes al fortalecimiento del sector turístico y al posicionamiento de Santo Domingo.

“Asumimos este nuevo período con una visión clara: trabajar juntos, innovar, reforzar alianzas y seguir construyendo un destino cada vez más competitivo”, concluyó Gina Eli.