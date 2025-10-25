Bolsa Turística del Caribe inaugura su vigésima novena edición

Santo Domingo.- La Bolsa Turística del Caribe (BTC 2025) dio inicio a su vigésima novena edición en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, consolidándose como uno de los eventos más importantes del sector turístico regional.

Durante tres días, del 23 al 25 de octubre, Santo Domingo se convierte en el punto de encuentro de profesionales, inversionistas, tour operadores y autoridades vinculadas al turismo, reafirmando el papel de la República Dominicana como epicentro del turismo caribeño y latinoamericano.

El acto inaugural estuvo encabezado por Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística del Caribe, quien en su Discurso de Apertura destacó la trayectoria del evento y su contribución a la promoción de la República Dominicana en los mercados internacionales.

“La Bolsa Turística del Caribe es un evento pionero en las ferias turísticas de la República Dominicana, orientado a la promoción, comercialización y fortalecimiento de la oferta turística nacional, con un enfoque especial en los mercados emisores no tradicionales y en los emergentes del mercado sudamericano”, afirmó Aquino.

En su discurso, Aquino resaltó además que Santo Domingo, como Ciudad Primada de América, ofrece un escenario ideal para esta cita profesional, al poseer un patrimonio histórico, cultural y religioso de incalculable valor, que refleja la esencia e identidad del pueblo dominicano.

Durante su intervención, el presidente de la BTC subrayó el posicionamiento de la República Dominicana como líder del turismo caribeño y latinoamericano.

«Hoy, la República Dominicana se posiciona como el país número uno del Caribe y América Latina, después de México, en la recepción de visitantes. Este liderazgo nos compromete aún más a fortalecer nuestra infraestructura de servicios con eficiencia, orden y calidad, para beneficio tanto de los visitantes como de los ciudadanos», expresó Aquino.

Aquino aprovechó para destacar el momento histórico que vive el sector turístico nacional y reconocer el trabajo del Ministerio de Turismo: «El éxito del turismo dominicano es motivo de gran orgullo nacional, gracias a la visión y excelente gestión de David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana, en alianza estratégica con el sector turístico privado y la banca nacional.

Ha consolidado un modelo de turismo sostenible, responsable y competitivo. Gracias a ello, la ONU Turismo ha declarado recientemente a David Collado como el ‘ministro de Turismo de las Américas’, un reconocimiento que resalta el liderazgo de nuestro país en la región”, señaló Aquino.

La ceremonia de apertura contó con la asistencia de autoridades públicas y privadas, miembros del cuerpo diplomático, invitados nacionales e internacionales, así como representantes de la Orden del Camino de Santiago de Compostela.

En esta nueva edición, la BTC reafirma su papel como plataforma de intercambio comercial y profesional, fortaleciendo los vínculos entre los sectores público y privado de Sudamérica, México, Centroamérica y el Caribe. Su objetivo es promover el turismo interregional y el incremento del flujo de visitantes en doble vía.

El programa de actividades incluye el Trade Show, Cooking Shows, presentaciones de turismo religioso, cultural y artesanal, además de conferencias técnicas y profesionales, que conforman una oferta diversa e innovadora adaptada a las nuevas tendencias del mercado.

Entre las novedades de este año destaca el primer Encuentro de Turismo Dental en República Dominicana, a cargo de la Dra. Zoila Fernández, destacada profesional del sector odontológico y promotora del turismo de salud en la región.

“Esta iniciativa busca fomentar y atraer la demanda de los mercados del Caribe y la diáspora dominicana, posicionando a la República Dominicana como un destino confiable, competitivo y de excelencia en turismo dental”, señaló Aquino.

La BTC 2025 también reafirma su compromiso con el Turismo Accesible, liderado por la arquitecta Adis Ozuna, presidenta de la Red Dominicana de Turismo Accesible.

Este segmento, en constante expansión mundial, impulsa a los destinos a adaptar su infraestructura y servicios para acoger plenamente a las personas con discapacidad, fomentando así un turismo inclusivo y responsable.

Asimismo, el turismo religioso ocupa un papel protagónico en esta edición. La Lic. Kirsy de los Santos, directora de Turismo Religioso del Ministerio de Turismo (MITUR) y miembro de la Comisión de Turismo del Episcopado Dominicano, presentará el proyecto “Senderos de la Fe”, una iniciativa que busca fortalecer la promoción de los destinos religiosos del país e integrarlos de manera más sólida a la oferta turística nacional.

Al cierre de su discurso, Luis Felipe Aquino reiteró que el éxito del turismo dominicano se fundamenta en su gente, su diversidad y su autenticidad.

«El turismo somos todos. Cada gesto amable, cada sonrisa y cada servicio ofrecido con calidad forman parte de la experiencia inigualable que la República Dominicana comparte con el mundo».

“Nuestra oferta turística es integral, diversa y auténtica: playas paradisíacas, montañas majestuosas, un valioso patrimonio histórico y, sobre todo, la calidez y alegría de nuestra gente, el verdadero corazón de nuestro turismo.”

Con un llamado a la cooperación y la visión compartida, Aquino concluyó: “Sigamos promoviendo juntos un turismo con visión, responsabilidad y pasión”.