El Prodigio y Magic Juan reviven el clásico “Ta Buena” en un remix con video Ai   

Miami Florida.-Más de dos décadas después de su lanzamiento original, “Ta Buena” vuelve a escena con una nueva energía. El reconocido acordeonista y cantante dominicano El Prodigio (Krency García) junto al artista Magic Juan se unen para “Ta Buena (Remix)”, una versión renovada del icónico tema que marcó un antes y un después en la historia del merengue urbano.

Editado bajo el sello JN Music Group, el lanzamiento incluye un video musical creado con inteligencia artificial (IA), una propuesta visual que combina la esencia festiva del merengue típico con una estética moderna e innovadora.

La producción reinterpreta el espíritu original de la canción desde una mirada futurista, manteniendo intacta su energía caribeña y su poder bailable.

Originalmente lanzada en 2001 bajo el sello J&N Records, “Ta Buena” fue pionera al fusionar el merengue típico dominicano con influencias urbanas, abriendo camino a nuevas generaciones de fusiones tropicales.

Este mismo año la artista neoyorquina Cardi B retomó un sample del mismo tema incorporando la energía de este merengue en uno de sus recientes temas “Bodega Baddie” como una confirmación de que el catálogo de música latina es tendencia integrándose en las nuevas generaciones y producciones.

Con esta nueva versión, ambos artistas celebran la vigencia del merengue y su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. El remix 2025 combina la fuerza tradicional del acordeón dominicano de El Prodigio con el estilo urbano y carismático de Magic Juan, ofreciendo una propuesta fresca que honra el legado del tema original mientras lo adapta a los sonidos contemporáneos.

El video, desarrollado con herramientas de inteligencia artificial, rinde homenaje a la identidad caribeña que inspiró la canción, utilizando animaciones y recursos visuales de última generación para crear una experiencia inmersiva y dinámica.

Este relanzamiento forma parte del compromiso de JN Music Group por rescatar y actualizar obras que han sido pilares del repertorio tropical, reafirmando la relevancia del merengue como un género en constante evolución.

Actualmente JN Music Group se encuentra en Miami en la ciudad de Doral Florida y está siendo cada más contactada por su extenso catálogo musical y Publishing entre Salsa, Merengue, Bachata, tropical etc., que la hacen una de las disqueras independientes más importantes en la industria de la Música Latina con más de 45 años de vigencia.