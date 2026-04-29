PRM en Santo Domingo Norte califica de “política e insensata” campaña contra Betty Gerónimo

Santo Domingo Norte.- El Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta demarcación calificó como “política e insensata” la campaña que, según afirma, se ha orquestado contra la alcaldesa Betty Gerónimo.

El presidente del Comité Municipal del PRM, Isidro Torres, sostuvo que sectores desplazados de la Alcaldía de Santo Domingo Norte tras las pasadas elecciones mantienen una ofensiva con el propósito de desacreditar la imagen que, a su juicio, ha construido la actual alcaldesa sobre la base del trabajo continuo y el esfuerzo en favor de las comunidades.

Afirmó que la campaña de ataques y cuestionamientos a la gestión municipal proviene de actores políticos de la oposición que ya fueron derrotados por el PRM y su candidata en el proceso electoral de 2020.

Torres destacó que, durante sus dos años al frente del cabildo, la alcaldesa ha desarrollado una gestión cercana a los munícipes, impulsando soluciones a problemáticas comunitarias mediante el programa integral “La Alcaldía en el Barrio”. Indicó que esta iniciativa ha impactado diversos sectores con jornadas de limpieza, retiro de residuos sólidos, así como asistencia a familias vulnerables mediante reparación de viviendas, programas de salud y apoyo al emprendimiento.

En el ámbito de infraestructura, señaló la construcción de aceras y contenes, la reparación y pavimentación de calles, así como el fortalecimiento de centros comunales y funerarias municipales. Asimismo, resaltó la intervención de la estación principal del Cuerpo de Bomberos de Villa Mella, que, según dijo, se encontraba en estado de abandono por gestiones anteriores.

El dirigente político también subrayó el respaldo al deporte y la juventud, mediante la construcción y mantenimiento de canchas y parques, además de la entrega de utilería deportiva.

De igual forma, destacó que, en coordinación con el Gobierno central —a través de la CAASD, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda—, el ayuntamiento ha desarrollado programas de saneamiento ambiental, incluyendo la canalización y mantenimiento de cañadas, construcción de polideportivos y proyectos de mejoramiento urbano, junto a iniciativas recreativas dirigidas a la niñez.

En materia laboral, Torres valoró el pago de prestaciones a exempleados municipales, señalando que la alcaldesa ha destinado recursos del presupuesto para saldar deudas acumuladas de gestiones anteriores, en lo que calificó como una muestra de sensibilidad y justicia social.

Finalmente, consideró que las críticas responden a intereses políticos y actitudes “mezquinas”, y exhortó a la alcaldesa Betty Gerónimo a no distraerse ante lo que definió como ataques infundados, reiterando su llamado a continuar enfocada en la gestión y el desarrollo del municipio.