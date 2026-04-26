Exteniente coronel condenado por narcotráfico aparece ahorcado en cárcel de San Luis

Santo Domingo.- Fue hallado ahorcado la noche del sábado en la cárcel de paso de San Luis, en la provincia Santo Domingo, el exteniente coronel de la Policía Hans Wender Lluberes Sánchez, recientemente condenado a 30 años de prisión por liderar una red de narcotráfico internacional.

La información fue confirmada por el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, quien indicó que se presume un suicidio, aunque las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

El exoficial, deportado desde Estados Unidos en octubre de 2025 tras permanecer prófugo, falleció por ahorcamiento y, aunque llegó a ser trasladado a una clínica en El Almirante, perdió la vida en el proceso.

Santana explicó que Hans Wender Lluberes Sánchez no había sido trasladado a la cárcel de Najayo porque todavía no había llegado a Prisiones la decisión de tribunal con lo condenaba.

Dijo que sus compañeros de celda respondieron a las autoridades que Lluberes Sánchez les había solicitado un lapicero para escribir una nota que se halló en el área del baño donde fue encontrado su cuerpo.

Lluberes Sánchez había sido sentenciado a principios de abril por encabezar una estructura integrada por dominicanos y venezolanos, a la que en 2015 se le incautaron 450 paquetes de cocaína, con un peso de 454 kilogramos. Además de la condena de tres décadas de prisión, se le impuso el pago de una multa de 50 millones de pesos al Estado.

Según el expediente del Ministerio Público, Lluberes Sánchez se encontraba en las afueras de la terminal aérea el día del operativo para efectuar los pagos a los colaboradores de la operación. Al percatarse de la intervención de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD, emprendió la huida, siendo capturado posteriormente en el Aeropuerto de Punta Cana.