Autor de disparos en cena de corresponsales de la Casa Blanca es un profesor de 31 años

WASHINGTON .— El pistolero que abrió fuego en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche ha sido identificado como Cole Allen, de Torrance, California, y el presidente Donald Trump lo calificó como un probable «lobo solitario desequilibrado».

El hombre de 31 años, que según una fuente federal de las fuerzas del orden es profesor, fue arrestado tras supuestamente entrar en el hotel Washington Hilton y dirigirse a toda velocidad hacia el salón de baile donde se encontraban reunidos Trump y unos 2.500 invitados.

El tiroteo estalló cerca del área principal de control de seguridad del evento poco después de las 8:30 de la noche, mientras se servía ensalada al presidente y a gran parte de su gabinete.

Allen abrió fuego y se precipitó hacia el salón de baile, disparando a un agente de la ley que llevaba un chaleco antibalas.

“Estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos cuando llegó corriendo a ese puesto de control”, dijo el jefe de policía de DC, Jeffrey Carroll.

“Por el momento, parece ser un actor solitario, un pistolero solitario”, dijo Carroll. “No parece haber ningún tipo de peligro para el público”.

Poco después del incidente, Trump ofreció una rueda de prensa en la Casa Blanca, acompañado por la primera dama Melania Trump, quien parecía a punto de llorar cuando su marido mencionó intentos de asesinato anteriores.

“Presencié una enorme muestra de amor y unión. Me impresionó muchísimo”, dijo el presidente.

Trump reveló que escuchó los disparos, pero que no fue consciente del peligro de inmediato.

“Oí un ruido y pensé que era una bandeja cayendo. Oímos ese ruido, y era o una bandeja o una bala. Tenía la esperanza de que fuera una bandeja”, dijo.

El presidente prometió encabezar una nueva cena de corresponsales en un plazo de 30 días y reelaborar su discurso que estaba preparado para la ocasión.

“Mucha gente, ya sabes, lees historias de personas que se convierten en casos perdidos, para serte honesto. Yo no soy un caso perdido”, dijo Trump.

El presidente se negó a responder a una pregunta sobre cómo fue posible introducir un arma de contrabando en el hotel.

Los huéspedes que se encontraban dentro del hotel debían pasar un perímetro de seguridad exterior, donde se les exigía mostrar una entrada o una invitación a una fiesta previa. No se realizaba ningún control de armas, excepto justo antes de entrar al salón de baile.

Un testigo declaró al periódico The New York Post que el sospechoso pareció salir de una «habitación improvisada» cerca de la entrada donde se guardaban los carritos de bar y donde no había seguridad en ese momento.

“Él estaba en esa habitación […] la sacó de una bolsa o algo así”, dijo la testigo Helen Mabus, una voluntaria que trabajaba en el evento, y agregó que el arma “era larga” y “no parecía una pistola típica”.

Los testigos describieron una escena caótica dentro del local tras los siete u ocho disparos.

Los asistentes se escondieron bajo las mesas mientras cundía la confusión. Un periodista comentó que los invitados “se arrastraron bajo nuestra mesa durante lo que pareció una eternidad”.