Doctor Fadul suspende donación de tratamiento a niños con autismo por restricciones de Salud Pública

Santo Domingo.– El médico José Ernesto Fadul informó que se ve imposibilitado de continuar con su programa de donaciones de tratamientos dirigidos a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), tras un informe emitido por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) que le prohíbe la manipulación, reenvasado y etiquetado de medicamentos.

A través de un video difundido en redes sociales, el galeno expresó su pesar por la medida, señalando que afecta directamente a familias de escasos recursos. “Lo siento mucho por las madres dominicanas que tienen sus hijos con la condición de autismo… Salud Pública me impide que yo les pueda donar los tratamientos”, manifestó.

Fadul explicó que, aunque su consultorio continuará ofreciendo consultas médicas, la disposición limita específicamente la entrega de suplementos que incluían vitaminas, proteínas, aminoácidos y minerales, los cuales eran donados como parte de kits terapéuticos.

El informe de la DIGEMAPS

De acuerdo al informe del órgano adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), existen múltiples irregularidades en el manejo, dispensación y control de medicamentos en el consultorio del doctor José Ernesto Fadul, ubicado en la provincia de Santiago, tras inspecciones técnicas realizadas el pasado 6 de marzo.

El informe oficial, fechado el 9 de abril, establece que las prácticas detectadas violan la Ley General de Salud 42-01, específicamente el artículo 155, numeral 13, que prohíbe la fabricación, manipulación, transporte o comercialización de medicamentos no aptos para el consumo.

Asimismo, se señala el incumplimiento del decreto 246-06 en su artículo 126, relativo a la manipulación de medicamentos sin trazabilidad y su dispensación dentro del consultorio, una práctica prohibida por generar posibles conflictos de interés.

El documento, basado en estándares de Buenas Prácticas Farmacéuticas, evidenció una ruptura crítica en la cadena de custodia de los productos evaluados. Entre los principales hallazgos se destaca el fraccionamiento y reenvasado irregular de medicamentos y suplementos fuera de su presentación original, así como la ausencia de etiquetado normativo.

Dice que estas deficiencias impiden verificar información esencial como número de lote, fecha de vencimiento y registro sanitario. Además, se identificaron productos como “vitamina B” y “aminoácidos” sin identificación válida ni trazabilidad comprobable.

Resultados de laboratorio y riesgos sanitarios

Las pruebas físico-químicas realizadas revelaron hallazgos considerados de alto riesgo. En el caso de tabletas de aminoácidos comercializadas bajo la marca Universal 100% Beef Aminoácidos, se determinó que no cumplen con los estándares internacionales de desintegración (USP <2040>), lo que impide la liberación del principio activo y anula su eficacia terapéutica.

En otro análisis, se examinó un producto de aminoácidos con complejo B de marca no identificada, donde se confirmó la ausencia de vitamina B y niveles mínimos de aminoácidos. En su lugar, se detectó la presencia de N-acetilcisteína (NAC), una sustancia con usos médicos específicos, en una concentración de 1,389 miligramos por cápsula, superando el límite recomendado.

Aunque la NAC no es ilegal, el informe advierte que su inclusión no declarada, sin dosificación clara y en productos mal rotulados, representa un riesgo potencial para la salud.

Posibles sanciones y advertencias

Ante estos hallazgos, DIGEMAPS recomendó el cese inmediato de la manipulación, reenvasado y etiquetado de productos en el consultorio, así como la verificación obligatoria de registro sanitario, lote y fecha de vencimiento en todos los medicamentos.

La entidad también prohibió el manejo directo de donaciones fuera de los canales oficiales y anunció la continuidad de un proceso administrativo que podría derivar en sanciones, incluyendo multas o la clausura del establecimiento.

Las inspecciones se realizaron en el marco de un proceso de supervisión iniciado tras denuncias presentadas por pediatras y padres de niños con autismo en la ciudad de Nueva York, a través del programa N Investiga, en relación con prácticas médicas no convencionales promovidas como supuestas “curas del autismo”.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de garantizar la trazabilidad de los medicamentos, el control de calidad farmacéutica y la seguridad del paciente, exhortando a la población a consumir únicamente productos con registro sanitario verificable y etiquetado adecuado.

Madre de niños con autismo dan testimonio de eficacia del tratamiento

Decenas de madres de niños con autismo, tanto en República Dominicana como en otros países, han convertido las redes sociales en un espacio de defensa y testimonio sobre el tratamiento que ofrece el doctor Fadul.

En videos difundidos principalmente en TikTok, estas familias documentan la travesía que realizan hasta Santiago de los Caballeros, donde el médico tiene su consultorio, y comparten lo que describen como avances significativos en sus hijos tras iniciar el tratamiento.

Las publicaciones muestran escenas de esperanza y gratitud: madres que relatan mejoras en la comunicación, la conducta y la interacción social de sus hijos, atribuyendo estos cambios a los medicamentos que el doctor Fadul prescribe.

Para ellas, las redes se han convertido en una vitrina de respaldo y en un canal para dar voz a experiencias que consideran transformadoras, con testimonios que buscan no solo visibilizar los resultados, sino también defender el tratamiento del doctor Fadul, frente a las dudas y cuestionamientos de algunos sectores.

Por Roberto Tiburcio