Madres de distintos países respaldan tratamiento del doctor Fadul en niños autistas

Santo Domingo.-Decenas de madres de niños con autismo alrededor del mundo han convertido las redes sociales en una plataforma de defensa y testimonio sobre el tratamiento que ofrece el doctor José Ernesto Fadul, médico dominicano de 77 años con más de cinco décadas de ejercicio en medicina familiar.

En videos publicados principalmente en TikTok, estas familias documentan la travesía que emprenden hasta Santiago de los Caballeros, donde el médico tiene su consultorio, y comparten lo que describen como avances significativos en sus hijos tras iniciar el tratamiento.

Los testimonios se intensificaron luego de un reportaje difundido el pasado sábado por la reconocida periodista Nuria Piera, en el que varios especialistas cuestionan la efectividad del método, alegando que no existe evidencia científica que lo respalde.

En medio de la controversia, madres de México, Chile, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos y otras naciones europeas y asiáticas han relatado que viajaron a la República Dominicana en busca de lo que califican como un tratamiento “prometedor” para sus hijos dentro del espectro autista.

Una madre colombiana, identificada en TikTok como “una madre azul”, narró el caso de su hijo de seis años, quien según su testimonio, nunca había hablado. Afirma que, tras apenas dos meses bajo el tratamiento del doctor Fadul, el niño comenzó a pronunciar palabras y a mostrar avances conductuales.

Otra madre, que se presenta como Jaqueline en la misma plataforma, aseguró que con un mes de tratamiento ha observado cambios “muy buenos” en su hijo.

Relató que, después de 11 años de terapias, consultas con neurólogos, maestros de educación especial y medicina alternativa, su hijo nunca había podido armar un juego de Lego. “Ahora lo arma con facilidad”, expresó, atribuyendo el progreso al tratamiento y agradeciendo “a Dios” por los resultados obtenidos.

Estos y otros testimonios han sido compartidos miles de veces, generando una comunidad virtual que respalda públicamente al galeno y rechaza las críticas que los especialistas emitieron en el referido reportaje televisivo.

En la investigación difundida por Nuria Piera, médicos consultados advirtieron que no existe evidencia científica publicada que demuestre que el tratamiento tenga eficacia comprobada para tratar el trastorno del espectro autista (TEA). Además, subrayaron la importancia de que cualquier intervención médica esté respaldada por estudios clínicos rigurosos.

Frente a estas críticas, el doctor Fadul ha defendido su práctica. Graduado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, asegura que no fabrica ni inventa medicamentos, sino que prescribe combinaciones específicas de aminoácidos y vitaminas.

Según explica, el tratamiento consiste en una combinación de pastillas con aminoácidos esenciales, que según el galeno son 18, administrados en dosis ajustadas a cada caso dentro del espectro autista.

Sostiene que esta combinación permite que los niños hablen, mejoren su conducta y logren mayor socialización en un período que, asegura, puede ser menor a seis meses.

Mientras la polémica persiste tras la publicación del reportaje, el consultorio del doctor Fadul en Santiago de los Caballeros sigue recibiendo madres que llegan con maletas cargadas de Esperanza.

