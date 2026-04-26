Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca elige nuevo bufete directivo

Moca, Espaillat.- El Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca renovó su bufete directivo para el período 2026-2027, en el marco de una Sesión Extraordinaria que contó con la presencia de las principales autoridades del municipio y de la provincia Espaillat.

En la presidencia del nuevo bufete directivo resultó electo el médico ginecólogo Omar Hernández Michel, quien estará acompañado por la regidora Doris De León, designada como vicepresidenta.

El acto de juramentación estuvo a cargo del regidor de mayor edad, Serafín Arroyo, quien tomó el juramento a los nuevos integrantes del bufete directivo, conforme a lo establecido en las normativas municipales contemplados en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Las nuevas autoridades sustituirán en sus funciones a los regidores Josué Figueroa e Idelkys Félix, quienes ocuparon dichos cargos durante el período anterior.

Con esta elección, el Ayuntamiento de Moca. reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la continuidad de los trabajos legislativos municipales en beneficio de la ciudadanía.

Los regidores presentes destacaron la importancia de mantener la armonía y el consenso dentro del órgano legislativo local, con miras a impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del municipio.

Nuevo presidente Concejo de Regidores

El doctor Hernández Michel afirmó que su gestión se ajustará rigurosamente a la agenda de desarrollo estratégico que se encuentra en el Plan de Desarrollo Municipal (CMD).

En ese sentido, afirmó que con esta agenda de trabajo, la meta esta decidida de tener un efecto positivo en el bienestar colectivo de cada uno de los habitantes del municipio de Moca.

Por Luis Ramón López