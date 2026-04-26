Autor del tiroteo envió manifiesto “anti Trump” minutos antes de atacar (leer manifiesto)

El autor del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, identificado como Cole Allen, envió a su familia un manifiesto “anti Trump” apenas diez minutos antes de abrir fuego, según reveló The New York Post.

En la misiva de más de mil palabras, Allen expuso las razones de su decisión, estableció reglas de enfrentamiento y aseguró que consideraba un deber legítimo atacar a funcionarios de la administración, destacando que todos son objetivos priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo, excluyendo al director del FBI, Kash Patel.

El documento también cuestiona la seguridad del evento, que describió como “inexistente”, y critica lo que consideraba negligencia del Servicio Secreto.

Allen relató que pudo ingresar con varias armas sin ser detectado y calificó la situación como un ejemplo de incompetencia. En tono irónico, señaló que incluso un agente extranjero habría podido introducir una ametralladora pesada sin obstáculos, lo que, a su juicio, evidenciaba la fragilidad del sistema de protección.

Manifiesto completo de Cole Allen:

¡Hola a todos!

Puede que hoy haya sorprendido a mucha gente. Para empezar, quiero disculparme con todos aquellos cuya confianza traicioné.

Me disculpo con mis padres por haberles dicho que tenía una entrevista sin especificar que era para «Most Wanted».

Pido disculpas a mis colegas y estudiantes por haber dicho que tenía una emergencia personal (para cuando alguien lea esto, probablemente SÍ necesite ir a urgencias, pero difícilmente puedo decir que no fue una situación autoinfligida).

Pido disculpas a todas las personas con las que viajé en el mismo asiento, a todos los trabajadores que manipularon mi equipaje y a todas las demás personas del hotel que no eran el objetivo del incidente y a las que puse en peligro simplemente por estar cerca.

Pido disculpas a todas las personas que fueron víctimas de abusos y/o asesinatos antes de esto, a todos aquellos que sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto, y a todos los que aún puedan sufrir después, independientemente de mi éxito o fracaso.

No espero perdón, pero si hubiera encontrado otra manera de llegar tan cerca, la habría aceptado. De nuevo, mis más sinceras disculpas.

Ahora bien, ¿por qué hice todo esto?

Soy ciudadano de los Estados Unidos de América.

Lo que hacen mis representantes repercute en mí.

Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes.

(Bueno, para ser completamente honesto, hace mucho tiempo que dejé de estar dispuesto, pero esta es la primera oportunidad real que he tenido para hacer algo al respecto).

Mientras hablo de esto, también repasaré mis reglas de enfrentamiento (probablemente en un formato terrible, pero no soy militar, así que no importa).

Funcionarios de la administración (sin incluir al Sr. Patel): son objetivos, priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo.

Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario, y deben ser incapacitados de forma no letal si es posible (es decir, espero que lleven chaleco antibalas porque un disparo al centro del cuerpo con escopetas deja fuera de combate a las personas que *no lo llevan*).

Seguridad del hotel: no ser objetivo si es posible (es decir, a menos que me disparen).

Policía del Capitolio: igual que la seguridad del hotel.

Guardia Nacional: igual que la seguridad del hotel.

Empleados de hotel: no son objetivos en absoluto

Invitados: no son objetivos en absoluto

Para minimizar las bajas, también usaré perdigones en lugar de balas (tienen menor penetración a través de las paredes).

Aun así, pasaría por casi todos los presentes para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (partiendo de la base de que la mayoría de la gente “eligió” asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto son cómplices), pero realmente espero que no lleguemos a ese extremo.

Refutaciones a las objeciones:

Objeción 1: Como cristiano, deberías poner la otra mejilla.

Refutación: Poner la otra mejilla es para cuando uno mismo es oprimido. No soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. No soy un estudiante que murió en una explosión, ni un niño que murió de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración.

Poner la otra mejilla cuando *otra persona* es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor.

Objeción 2: Este no es un momento conveniente para que usted haga esto.

Refutación: Quien piense así, necesito que se tome un par de minutos para darse cuenta de que el mundo no gira a su alrededor. ¿Acaso cree que cuando veo a alguien violado, asesinado o maltratado, debo seguir mi camino porque sería «inconveniente» para quienes no son la víctima?

Este era el mejor momento y la mejor oportunidad de éxito que pude encontrar.

Objeción 3: No los conseguiste todos.

Refutación: Hay que empezar por algún lado.

Objeción 4: Como persona mestiza (mitad negra, mitad blanca), no deberías ser tú quien haga esto.

Refutación: No veo a nadie más cubriendo la falta de trabajo.

Objeción 5: Da al César lo que es del César.

Refutación: Los Estados Unidos de América se rigen por la ley, no por una o varias personas. En la medida en que los representantes y jueces no acaten la ley, nadie está obligado a acatar ninguna orden emitida ilegalmente.

También quisiera expresar mi agradecimiento a muchísimas personas, ya que probablemente no podré volver a hablar con ellas (a menos que el Servicio Secreto sea *asombrosamente* incompetente).

Gracias a mi familia, tanto a la personal como a la de la iglesia, por vuestro cariño durante estos 31 años.

Gracias a mis amigos por su compañía durante tantos años.

Gracias a mis compañeros de trabajo por su actitud positiva y profesionalidad en tantos proyectos.

Gracias a mis alumnos por su entusiasmo y amor por el aprendizaje.

Gracias a todos los conocidos que he tenido, tanto en persona como en línea, por las interacciones breves y las relaciones a largo plazo, por sus perspectivas e inspiración.

Gracias a todos por todo.

Atentamente,

Cole “coldForce” “Asesino Federal Amistoso” Allen

PD: Bueno, ahora que ya terminé con las cursilerías, ¿qué demonios está haciendo el Servicio Secreto? Perdón, voy a desahogarme un poco y dejar de lado el tono formal.

O sea, esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel con micrófonos ocultos, agentes armados cada tres metros y detectores de metales por doquier.

Lo que recibí (¡quién sabe, tal vez me estén gastando una broma!) no es nada.

Ninguna seguridad.

No en transporte.

No en el hotel.

No en ese caso.

Lo primero que noté al entrar en el hotel fue la sensación de arrogancia.

Entro con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza.

Toda la seguridad del evento se concentra en el exterior, vigilando a los manifestantes y a los asistentes que acaban de llegar, porque, al parecer, nadie pensó en qué ocurriría si alguien se registrara el día anterior.

Es que este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo realmente competente.

Por ejemplo, si yo fuera un agente iraní, en lugar de un ciudadano estadounidense, podría haber traído una maldita ametralladora Browning M2 calibre 50 aquí y nadie se habría dado cuenta de nada.

Realmente una locura.

Y si alguien tiene curiosidad por saber cómo se siente hacer algo así: es horrible. Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las cosas que quería hacer y que nunca haré, por todas las personas cuya confianza traiciono; siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración.

¡No lo recomiendo para nada! Sigan estudiando, chicos.