AERODOM muestra avances en el proyecto de la nueva terminal de pasajeros del AILA

AERODOM, filial de VINCI Airports, anunció los más recientes avances en la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), donde las obras avanzan de forma sostenida y entran en una fase clave que definirá el ritmo de ejecución en los próximos meses.

Quienes transitan hoy por el entorno del aeropuerto pueden observar maquinaria pesada y equipos de gran escala en operación, ejecutando trabajos de drenaje, nivelación y excavación en la futura plataforma de la terminal.

Sin embargo, el avance más crítico se desarrolla bajo tierra, donde decenas de perforaciones e inyecciones de concreto preparan el suelo que soportará la nueva infraestructura. En esta etapa, el contratista VINCI Construction Grands Projets trabaja en cinco frentes de obra simultáneos, alcanzando un 60% de avance en perforaciones y un 40% en inyecciones en el área de la terminal, con finalización prevista para finales de mayo.

Uno de los hitos más relevantes de esta fase es la llegada al país de cuatro grúas de alta capacidad, cada una de más de 40 metros de altura—entre las más grandes utilizadas localmente—que serán fundamentales para la construcción de la estructura. Estas unidades ya se encuentran en el área del proyecto y, tras la finalización de las inyecciones de suelo y el vaciado de sus cimentaciones, ha iniciado su ensamblaje e instalación.

En paralelo, avanzan los movimientos de tierra para la calle de rodaje, y está en curso la instalación de tuberías de drenaje para la futura plataforma, tras la llegada de los materiales al sitio. Asimismo, la laguna de drenaje perimetral—diseñada para recolectar aguas pluviales y con una profundidad de cinco metros—alcanza un 50% de avance, con más de 1,000 camiones de material excavado retirados desde el inicio de los trabajos hace dos meses. También avanza la construcción del campamento definitivo de obra, cuya finalización está prevista para finales de mayo.

“Esta fase que ejecutamos hoy es la que garantiza la solidez, seguridad y eficiencia de todo el proyecto. Cada perforación, cada sistema de drenaje y cada actividad de preparación del terreno es esencial para habilitar, en las próximas semanas, la siguiente etapa de construcción de esta nueva infraestructura, que transformará la experiencia de viaje a través del AILA”, afirmó Cyril Girot, CEO de AERODOM.

Una vez concluyan las perforaciones, inyecciones y sistemas de drenaje, se avanzará hacia la construcción de la losa de cimentación—de aproximadamente 12,000 metros cuadrados—marcando la transición hacia la siguiente fase estructural.

A partir de ese momento, se desarrollará la construcción de los tres niveles de la terminal, junto con su cubierta metálica tridimensional y fachada de vidrio, en un período de poco más de un año. La finalización total de la nueva terminal del AILA (incluyendo equipamiento aeroportuario, plataforma y posiciones de estacionamiento) está prevista para el segundo semestre de 2028.

La nueva terminal operará de forma independiente a la existente y tendrá capacidad para acoger hasta cuatro millones de pasajeros adicionales por año, fortaleciendo la posición del AILA como uno de los principales hubs aéreos del Caribe.

Su diseño arquitectónico moderno ha sido concebido para priorizar la eficiencia operativa, la flexibilidad y una experiencia de pasajero significativamente mejorada. Como pilar de su enfoque de sostenibilidad, la terminal integrará un Centro de Energía alimentado por una nueva planta de energía solar, reforzando el compromiso de AERODOM y VINCI Airports con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

El proyecto, ejecutado por VINCI Construction Grands Projets junto a VINCI Energies, también cuenta con el respaldo de experimentados subcontratistas locales con sólidas trayectorias—como Acero Estrella, Solucreto, y Profas (consorcio entre J. Fortuna y Alba Sánchez)—que participarán en distintas etapas de la obra.

La nueva terminal representa una inversión superior a los US$350 millones. Forma parte de un programa más amplio de modernización aeroportuaria que incluye también la rehabilitación de la pista y la implementación de un nuevo sistema de manejo de equipajes en la terminal existente, reafirmando el compromiso con el desarrollo de infraestructura aeroportuaria de clase mundial que impulse el crecimiento y la competitividad del país.