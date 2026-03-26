Empresa dominicana Solucreto ejecutará la superestructura de la nueva terminal del AILA

Santo Domingo. — La empresa dominicana Solucreto fue seleccionada por VINCI Construction Grands Projets para ejecutar la superestructura en concreto de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), uno de los proyectos de infraestructura más significativos que se desarrollan actualmente en el país.

La adjudicación del contrato a Solucreto, compañía con más de 30 años de operaciones ininterrumpidas en el sector de la construcción en República Dominicana, fue anunciada oficialmente esta semana y representa un reconocimiento directo a la capacidad técnica y a la solidez operativa de las empresas nacionales para competir y ser seleccionadas en licitaciones de escala internacional.

Una inversión de más de US$350 millones

La nueva terminal del AILA es una iniciativa liderada por AERODOM y VINCI Airports, el brazo aeroportuario del grupo francés VINCI, uno de los principales conglomerados de infraestructura del mundo.

El proyecto contempla una inversión superior a los 350 millones de dólares y tiene como objetivo ampliar de forma sustancial la capacidad operativa del principal aeropuerto del país, el cual actualmente enfrenta una creciente presión de demanda asociada al auge del turismo y al incremento del tráfico aéreo regional e internacional.

De acuerdo con las proyecciones divulgadas por los promotores, la nueva infraestructura tendrá capacidad para atender hasta cuatro millones de pasajeros anuales y se prevé su conclusión en 2028. El diseño privilegia la eficiencia operativa e incorpora soluciones de sostenibilidad energética, entre las que destaca un Energy Center alimentado con energía solar.

El rol de Solucreto: la superestructura en hormigón armado

La participación de Solucreto en el proyecto abarca la ejecución integral de la superestructura en hormigón armado de la nueva terminal, una de las fases más exigentes a nivel técnico de toda obra aeroportuaria de esta escala.

El alcance del contrato comprende la estructura en hormigón armado, que incluye mano de obra calificada, aceros, concretos y encofrados de gran formato —sistemas de cimbrado industrializado que permiten moldear elementos de grandes dimensiones con precisión geométrica y continuidad estructural—.

En términos estructurales, este alcance incluye la construcción de los sistemas de cimentación superficial, columnas, muros de corte, vigas, losas y demás elementos portantes que conforman el esqueleto resistente del edificio terminal.

Se trata del componente sobre el que se apoya la totalidad de la obra: la envolvente arquitectónica, las instalaciones mecánicas y eléctricas, los sistemas de climatización, las pasarelas de embarque y los acabados interiores y exteriores. La correcta ejecución de esta fase condiciona, en términos técnicos y de cronograma, el avance de todas las etapas subsiguientes del proyecto.

La complejidad del trabajo exige la coordinación simultánea de múltiples frentes de obra, el manejo de grandes volúmenes de materiales y el cumplimiento de tolerancias estructurales propias de una infraestructura aeroportuaria de uso intensivo, sujeta a normativas internacionales de diseño sismorresistente y cargas dinámicas.

Solucreto: tres décadas construyendo la infraestructura del país

Fundada hace más de 30 años, Solucreto es una de las empresas de construcción de mayor experiencia acumulada en la República Dominicana. A lo largo de su trayectoria, ha participado en proyectos de carácter residencial, comercial e industrial, consolidando una reputación técnica que le ha permitido acceder progresivamente a contratos de mayor escala y complejidad.

La empresa está dirigida por el ingeniero Frank Sánchez, profesional con décadas de ejercicio en el sector, quien ha orientado la empresa hacia la ejecución de obras bajo estándares técnicos, éticos y profesionales de alto nivel.

Para Solucreto, la adjudicación de este contrato constituye un hito en la historia de la compañía. «Esta contratación representa una oportunidad estratégica para seguir demostrando la competitividad y experiencia de empresas dominicanas en proyectos de clase mundial».

El AILA y la modernización aeroportuaria dominicana

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, es la principal puerta de entrada aérea de la República Dominicana. Ubicado en las cercanías de Santo Domingo, opera vuelos hacia destinos en América del Norte, Europa, América Latina y el Caribe, y es gestionado por AERODOM bajo concesión del Estado dominicano.

La expansión de su capacidad mediante una nueva terminal responde a una estrategia de largo plazo orientada a sostener el crecimiento del turismo, facilitar el comercio y mejorar la experiencia de los millones de viajeros que transitan por el país cada año. Con la participación de VINCI Airports como operador y desarrollador, el proyecto se enmarca en los estándares de calidad de una de las redes aeroportuarias privadas más grandes del mundo.