El AILA supera por primera vez las 100,000 toneladas de carga, marcando un hito histórico

Santo Domingo. – El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), operado por AERODOM y parte de la red global de VINCI Airports, superó por primera vez las 100,000 toneladas de carga movilizadas en un solo año, un hito sin precedentes en la República Dominicana.

Esta cifra representa un crecimiento de 14% respecto al año anterior. La operación de un vuelo de la aerolínea Amerijet, que transportó 40 toneladas y fue operado por Caribetrans, marcó el momento que posiciona el 2025 como el mejor año de carga aérea en la historia del aeropuerto.

Este desempeño consolida al AILA como el principal aeropuerto de carga del país y uno de los nodos logísticos más relevantes de la región. Su ubicación estratégica —a pocos minutos de puertos marítimos y zonas francas—, su amplia conectividad con mercados clave y la robusta presencia de aerolíneas cargueras internacionales han sido determinantes en este crecimiento. Solo en 2025, el aeropuerto ha manejado más de 2,500 operaciones dedicadas exclusivamente a aeronaves de carga.

A diferencia de otros hubs regionales, la carga movilizada en AILA proviene mayoritariamente de producción local y mercancías destinadas al consumo interno, lo que evidencia su rol esencial en el dinamismo económico dominicano.

El aeropuerto es especialmente relevante para exportadores de productos frescos y de ciclo corto, que dependen de la rapidez y eficiencia del transporte aéreo para preservar la calidad. Asimismo, su cercanía a zonas francas lo convierte en un eslabón clave para las cadenas de suministro, facilitando el flujo ágil de materias primas y productos terminados.

El AILA también desempeña un papel fundamental en el crecimiento del comercio electrónico en el país, actuando como la principal puerta de entrada de miles de paquetes provenientes de compras en línea. Este récord es resultado del trabajo articulado de todo el ecosistema logístico: aerolíneas, agentes de carga, operadores, autoridades gubernamentales y los equipos de AERODOM, quienes garantizan una operación eficiente y de alto desempeño.

En 2025 AERODOM y la Dirección General de Aduanas (DGA) inauguraron un nuevo Centro de Procesamiento Courier que incrementó la capacidad operativa en un 186%, alcanzando una superficie total de 4,858 m². Gracias a esta ampliación, la DGA puede despachar más de 4 millones de paquetes adicionales cada año, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad.

“Reconocemos y agradecemos a la comunidad logística que hace vida en nuestros aeropuertos, así como a las autoridades, sin quienes sería imposible lograr estos resultados”, expresó Alexandra Malvezin, directora Comercial de AERODOM.

AERODOM y VINCI Airports reafirman su compromiso con la modernización continua de AILA y con el desarrollo de un futuro Centro Logístico, iniciativas que seguirán fortaleciendo la posición del país como punto estratégico para el comercio internacional. Este hito confirma el rol de AILA como pilar del crecimiento económico nacional y referente logístico de excelencia en la región.

Como parte de VINCI Airports, AERODOM administra seis aeropuertos estatales en la República Dominicana bajo una concesión vigente hasta 2060. La empresa continúa avanzando en importantes proyectos de expansión, entre ellos la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, con una inversión superior a US$350 millones que ampliará la capacidad del aeropuerto y contribuirá al fortalecimiento del turismo y la conectividad del país.

VINCI Airports, el principal operador aeroportuario privado del mundo, gestiona una red de más de 70 aeropuertos en 14 países y opera en la República Dominicana desde 2016, tras adquirir el 100% de las acciones de AERODOM.