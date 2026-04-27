Medicina Cardiovascular Asociada logra certificación para implantes de válvulas cardíacas

Santo Domingo.- La medicina dominicana marca un nuevo hito. En un avance sin precedentes para la salud cardiovascular, el equipo de Medicina Cardiovascular Asociada (MCA), de la Unidad Hemodinamia Moderno, obtuvo la certificación que lo acredita como el primero en la República Dominicana autorizado para realizar implantes de la válvula aórtica percutánea Merrill Myval.

El doctor Pedro Ureña Velásquez, director médico de Medicina Cardiovascular Asociada y coordinador de la Unidad Hemodinamia Moderno, puntualizó que esta importante certificación es un sello de excelencia que avala la capacidad técnica de los especialistas dominicanos para realizar este procedimiento de forma completamente independiente y exitosa.

Por su parte, Frad Vargas, gerente general de Merrill para la República Dominicana, destacó que este aval confirma que el equipo médico cuenta con la experiencia y destreza necesarias para llevar a cabo estos implantes sin requerir la supervisión de expertos (proctors) internacionales.

Primeros casos exitosos 100% locales

Marcando un nuevo capítulo en la historia médica del país, el equipo dirigido por el destacado cardiólogo intervencionista Dr. Pedro Ureña ya intervino a los primeros dos pacientes bajo esta modalidad, siendo la primera vez que se realiza a nivel nacional sin la asistencia de un proctor extranjero.

El grupo multidisciplinario de MCA que hizo posible estos dos exitosos procedimientos estuvo compuesto por los doctores Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista; Antonio Almánzar, Fausto Santos, cirujanos cardiovasculares y Jissell Perdomo, ecocardiografía.

¿Qué significa esto para los pacientes?

Para el público general, este avance representa una esperanza de vida con menos riesgos. El dispositivo Merrill Myval es una válvula que se expande mediante un pequeño balón, lo que permite reemplazar la válvula aórtica dañada del corazón a través de catéteres, sin necesidad de someter al paciente a una riesgosa cirugía de corazón abierto.

Los beneficios directos de esta tecnología incluyen

Recuperación en tiempo récord: Al evitar la cirugía tradicional, el tiempo de hospitalización del paciente se reduce a tan solo 24 a 48 horas.

Seguridad mundialmente comprobada: El implante de válvula aórtica de forma percutánea es uno de los procedimientos médicos de mayor expansión en el mundo, impulsado por su alto perfil de seguridad y la rápida evolución favorable de los pacientes intervenidos.

Más una década a la Vanguardia

Este nuevo hito reafirma la posición de liderazgo del grupo MCA, quienes fueron pioneros al iniciar los implantes percutáneos de válvula aórtica en el país en el año 2011. Además de ser los primeros en traer esta técnica, hasta el momento son los únicos especialistas certificados por más de 15 años en el uso de la plataforma auto expandible de la marca Medtronik.

Todo este esfuerzo médico está respaldado por instalaciones de primer nivel. La unidad Moderno-MCA cuenta con toda la infraestructura y tecnología necesarias para llevar a cabo procedimientos intervencionistas de alta complejidad, garantizando el mejor cuidado para los dominicanos.