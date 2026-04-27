Aspirante de la FP a la Alcaldía de San Víctor propone gestión cercana y eficiente

San Victor, Espaillat.-El empresario y aspirante a la Alcaldía de este municipio, José Augusto Pérez, conocido como “José Papeleta”, reafirmó su compromiso de impulsar una gestión municipal basada en la cercanía con la gente, la eficiencia administrativa y la modernización de los servicios públicos.

El dirigente político, vinculado a Fuerza del Pueblo (FP), organización liderada por el expresidente Leonel Fernández, destacó que su proyecto busca transformar la forma en que se gestiona el ayuntamiento, colocando a la ciudadanía en el centro de las decisiones.

“Aspiramos a una alcaldía que escuche a la gente, que actúe y responda con trabajo y modernización, para de esta manera avanzar juntos como municipio”, expresó.

José Papeleta, indicó que su propuesta está orientada a fortalecer la institucionalidad municipal, mejorar la calidad de los servicios y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de San Víctor y sus comunidades.

Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar de la mano con los distintos sectores sociales, fomentando la participación ciudadana y construyendo soluciones reales a las principales necesidades del municipio.

José Papeleta, es reconocido como un dirigente cercano a la gente, con una trayectoria marcada por el apoyo comunitario y el compromiso social, lo que ha fortalecido su conexión con distintos sectores del municipio.

El aspirante continúa desarrollando una agenda de contacto directo con la población, consolidando un proyecto político que apuesta al cambio, la eficiencia y el progreso colectivo con la fuerza del pueblo.

Por Luis Ramón López