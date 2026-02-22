Radhamés Jiménez encabeza juramentaciones de FP en San Víctor y Cayetano Germosén

Moca, Espaillat.-El coordinador nacional y vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez, encabezó una amplia agenda de juramentaciones en los municipios de Cayetano Germosén y San Víctor, donde importantes dirigentes y militantes provenientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) pasaron a formar parte del partido verde de la esperanza.

En concurridos actos que reunieron a decenas de nuevos miembros, Jiménez tomó juramento en el municipio de Cayetano Germosén a Gustavo Adolfo Espaillat, Ramón Henríquez (Bobo), Jovina Hernández, Juana Méndez, Rosa Albania Alba Castillo, José Manuel Casilla Jiménez, José Ramón Polonia, Rosa María Tejada, entre otros dirigentes y simpatizantes.

De igual manera, en el municipio de San Víctor, el alto dirigente político juramentó a destacados líderes dirigentes y militantes, entre ellos José Augusto Pérez, conocido popularmente como “Papeleta”; Bienvenido Clemente, Washington Jorge, Tony Vidal, Carlos María Siriano, Ely Osiris Sánchez, Elvis Rodríguez, Hendry Sánchez, José Tejada, además de decenas de personas que decidieron integrarse a la organización política.

Durante ambos actos, Radhamés Jiménez, sostuvo que el crecimiento de la Fuerza del Pueblo es indetenible en todo el territorio nacional, y aseguró que el próximo presidente de la República será el doctor Leonel Fernández, a quien definió como una necesidad urgente para rescatar el país de la situación actual.

“Cada día más dominicanos se suman a este proyecto porque entienden que la esperanza y la experiencia son fundamentales para encaminar nuevamente la nación por el rumbo del desarrollo”, expresó.

En su intervención, José Augusto Pérez (Papeleta), exhortó a los presentes a mirar hacia el futuro y trabajar por el bienestar colectivo, afirmando que el retorno al poder del doctor Leonel Fernández, representa una garantía de estabilidad y progreso para el pueblo dominicano.

Por su parte, el presidente de la Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo, exdiputado Carlos García, dio la bienvenida a los nuevos juramentados y les instó a trabajar sin descanso para alcanzar la victoria en las elecciones de 2028, con el objetivo, según afirmó de devolver la dignidad y la esperanza de vivir a todos los dominicanos.

Los actos contaron con la presencia de dirigentes provinciales, municipales y miembros de la dirección política del partido, consolidando la estructura organizativa de la Fuerza del Pueblo en la provincia Espaillat.

Por Luis Ramón López